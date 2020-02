Chris Pratt connecte «Jurassic World» et «Parks And Recreation» (plus la scène qui a pris des années de sa vie)

L’acteur Chris Pratt a peut-être fait ses débuts dans la série télévisée à succès Parks and Recreation, mais il en a beaucoup plus en ce moment. Il fait partie de deux grandes franchises cinématographiques, dont la série Jurassic World. Lisez la suite pour découvrir le lien entre ces propriétés que vous ne connaissez peut-être pas et la scène qu’il a filmée une fois qui est devenue très réelle.

Chris Pratt a joué dans «Parks and Recreation»

Pratt est d’abord devenu célèbre sur le petit écran. Il a joué dans le drame WB Everwood avant d’atterrir son rôle d’évasion comme Andy Dwyer dans Parks and Rec. La popularité de la comédie a aidé à lancer sa carrière cinématographique, et au moment où elle s’est terminée avec la saison 7, il était l’une des stars les plus célèbres de la série.

Le poids de Pratt a fluctué tout au long de la série. S’adressant récemment à Jimmy Kimmel, il a déclaré: «Je me souviens, au cours des deux premières saisons, tout simplement involontairement, j’avais grossi un peu. Et je regardais les épisodes, c’était comme, “Oh, mon Dieu, Chris. Vous vous êtes vraiment laissé aller. “Et puis je me suis dit:” Mais c’est l’une des choses les plus drôles que vous ayez jamais faites. “”

Il a ensuite rejoint des franchises comme «Jurassic World» et le MCU

Plus tard dans la série, Pratt a perdu beaucoup de poids. Son personnage en a plaisanté dans le premier épisode de la saison 6, disant que tout ce qu’il avait à faire était de renoncer à la bière et qu’il avait perdu 50 livres en un mois. Cependant, la vérité était beaucoup plus de travail que cela.

En vérité, Pratt s’est mis en forme pour le tournage de son premier grand rôle au cinéma, en jouant Peter Quill / Star-Lord dans Guardians of the Galaxy. Il a depuis repris le rôle dans trois autres entrées MCU. De plus, Pratt a dû réduire le poids de son autre franchise de films à gros budget: Jurassic World et sa suite, Jurassic World: The Fallen Kingdom.

Pratt a filmé une scène déchirante pour la série télévisée

Vous pourriez penser que ses rôles d’action seraient les plus difficiles pour lui. Mais il a également fait face à des défis sur les parcs. En fait, quand il a décidé de se pencher sur son gain de poids, Pratt a dit qu’il avait filmé une fois une scène qui, assez intéressante, reliait Parks et Jurassic World, car elle se déroulait dans un restaurant fictif qu’ils appelaient «Jurassic Fork».

«Je n’avais rien à dire sur la scène, alors j’ai décidé de manger un carré de côtes par prise», a expliqué Pratt, expliquant qu’ils ont fini par faire 12 prises. Son objectif était de faire rire sa co-vedette, Nick Offerman. Alors il le garda pour le déjeuner, mangeant quatre autres racks. Kimmel a plaisanté: “Vous avez rasé peut-être trois ans et demi de votre vie.”

Quand sortira «Jurassic World 3»?

L’acteur Chris Pratt assiste à l’inauguration de «Jurassic World-The Ride» à Universal Studios Hollywood le 22 juillet 2019 | Amanda Edwards / WireImage

Pratt était sur le spectacle de Kimmel pour promouvoir son nouveau film d’animation, Onward. Mais il a beaucoup d’autres rôles en direct dans les œuvres. Mis à part les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui n’a pas encore de date de sortie, il devrait revenir dans son autre franchise en 2020.

Selon Pratt, ils se “préparent” à commencer “très bientôt” la production du troisième film de Jurassic World, encore sans titre (c’est aussi le sixième film de Jurassic Park). L’entrée est prévue pour une date de sortie le 11 juin 2021, et Pratt et sa co-star Bryce Dallas Howard reviendront.