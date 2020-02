Chris Pratt est un «gardien secret professionnel»

2020-02-22 20:30:06

Chris Pratt se considère comme un “gardien secret professionnel”.

L’acteur de 40 ans a taquiné son prochain film “ Jurassic World 3 ” mais est resté serré sur les détails, insistant sur le fait qu’il est vraiment bon pour garder des secrets.

S’adressant à Variety, il a déclaré: “Mec, je ne peux rien vous dire, mais je peux vous dire que ça va vous épater. Ce sera le plus grand et le meilleur à ce jour. Ils n’ont épargné aucune dépense et ils amènent tout le monde Oui. J’ai dû garder le secret longtemps. Je suis un gardien de secret professionnel dans ces films. ”

Pendant ce temps, Chris avait précédemment révélé que l’équipe «Jurassic World 3» n’avait «épargné aucune dépense» en ramenant les favoris de la franchise.

Il a été révélé cette semaine que le trio Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum – qui ont joué dans le “ Jurassic Park ” en 1993 – se réuniront pour le troisième volet à venir de la nouvelle saga des dinosaures.

Répondant à la nouvelle, Pratt – qui joue le manieur de dinosaure Owen Grady dans les films – a tweeté: “Juste au cas où vous n’auriez pas vu la nouvelle. Cela se produit enfin. Préparez-vous pour ce qui sera sans aucun doute le plus grand, baddest and best, film de la franchise. #WeSparedNoExpense # JurassicWorld3 (sic) ”

Goldblum sera de retour en tant que Dr Ian Malcolm, Dern et Neill retournant à leurs rôles respectifs de Dr Ellie Sattler et Dr Alan Grant.

Colin Trevorrow sera à nouveau à la barre, avec Pratt aux côtés de Claire Dearing, militante des droits de Bryce Dallas Howard.

L’auteur de Pacific Rim: Uprising, Emily Charmichael, a écrit le scénario du film avec le réalisateur Trevorrow sur la base d’une histoire qu’il a écrite avec Derek Connolly.

