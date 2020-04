2020-04-25 22:00:07

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger attendent leur premier enfant.

Le couple – qui a fait le noeud en juin 2019 – aurait accueilli un bébé dans le monde, un frère ou une soeur pour le fils de Chris, sept ans, Jack.

La nouvelle a été confirmée au magazine People par plusieurs sources.

Cela vient après que Chris ait admis que sa femme ferait “une grande maman un jour”.

L’actrice de 40 ans a déclaré: “Elle a changé ma vie pour le mieux à bien des égards. Mon cœur, mon âme, mon fils, je me sens si en sécurité avec elle. Elle est une belle-mère. Elle est, si Dieu le veut , ça va être une grande maman un jour. Elle a de grands parents, de grands frères et sœurs, elle comble tous mes nombreux déficits. Mon surnom sur ces tournées de presse est Yard Sale parce que je suis un vrai cervelle. Et ça ne la dérange pas d’aider moi avec ce genre de choses. C’est un bon match. ”

Les commentaires de Chris sur les futurs plans de famille pour lui et Katherine viennent après que le père de Katherine, Arnold, a récemment déclaré qu’il “avait hâte” de devenir grand-père, mais qu’il ne “poussait” pas le couple à avoir des enfants.

Il a expliqué: “Je ne le pousse pas parce que je sais que ça va finir par arriver. C’est à Chris et à elle quand ils veulent le faire mais j’attends ça avec impatience, oui.”

Katherine a précédemment admis qu’elle se sentait tellement “reconnaissante” d’être mariée à Chris.

Elle a écrit: “Aujourd’hui, je suis reconnaissante pour cette balade à vélo avec mon merveilleux mari et en voyant les couleurs des feuilles d’automne. Pendant que nous faisions du vélo, il a dit que nous adressions de véritables compliments honnêtes aux gens que nous croisons et voyons ce qui se passe. Nous l’avons fait, et non seulement les compliments aléatoires ont surpris les gens sur la piste cyclable, mais ils nous ont aussi fait nous sentir bien. Cela m’a aussi rappelé à quel point je suis reconnaissant d’être marié à quelqu’un qui pense à des manières aimables de rendre le monde meilleur. Samedi (sic) “

Mots clés: Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger

