Chris Pratt meurtrit l’ego de Tom Holland pendant une farce hilarante sur Jimmy Kimmel Live

Chris Pratt a pris Tom Holland un cran en disant que d’autres célébrités nommées Tom sont ses acteurs préférés jeudi.

Lors d’un arrêt le “Jimmy Kimmel Live, “la star de” Jurassic World “a feint la surprise alors que la star de” Spider-Man: Homecoming “- faisant semblant d’être un membre inconnu du public – l’a interrogé sur son choix pour la première place sur sa liste de grands interprètes.

Pratt a immédiatement répondu “Denzel” comme à Denzel Washington, mais lorsqu’il a été pressé par la Hollande d’essayer quelqu’un nommé “Tom”, il a sauté sur “Tom Cruise”, avec l’hôte Jimmy Kimmel, car la star de “Top Gun” était un excellent choix.

“D’accord, je pourrais simplifier encore”, a commencé une Hollande imperturbable. “Et si son deuxième nom commençait par un” H “?”

“Hanks!” Pratt a rapidement répondu, car lui et Kimmel ont convenu à quel point Tom Hanks était génial dans “Une belle journée dans le quartier”.

Pour le réduire encore plus, une Hollande frustrée a demandé le nom d’un acteur britannique, ce qui a incité Pratt à nommer Tom Hardy et Tom Hiddleston.

La pauvre Hollande n’a tout simplement pas pu gagner, même si tout était amusant.

Les deux poids lourds d’Hollywood étaient sur le talk-show de fin de soirée pour promouvoir le nouveau film d’animation “Onward”, qui présente leurs deux talents vocaux.

Holland et Pratt jouent les frères elfes adolescents nommés Ian et Barley Lightfoot, respectivement, qui partent à la découverte du mystère de leur père décédé avec l’aide du personnel d’un sorcier.

Le film est issu des esprits créatifs de Disney et Pixar et présente également les voix de Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, Ali Wong, Lena Waithe et Mel Rodriguez.

“Onward” sortira en salles le 6 mars.

Regardez la farce hilarante se dérouler entre les deux idoles en matinée ci-dessus!

