Chris Pratt répond aux questions brûlantes d’Ellen et parle des coups de soleil, du Jurassic Finale et plus encore

Chris Pratt était jeu pour rien lors de sa dernière apparition avec Ellen Degeneres, jouant à son jeu “Burning Questions”, se moquant de sa photo virale – et horrible – de coup de soleil de lune de miel, et même taquinant la fin possible de la “Jurassique” la franchise.

Chris a prouvé son esprit vif habituel, laissant tomber les blagues à chaque possibilité de la même manière qui a fait de lui une star de tous les horizons. “Parcs et loisirs.” Désormais déchirée, la star de l’action n’avait clairement pas honte de son physique alors qu’il se déshabillait pour cette image douloureuse à cru.

Comme Ellen l’a jeté, Chris n’était pas gêné que ses fesses soient visibles et l’a utilisé comme point de contraste. “C’est la couleur que je suis généralement”, a-t-il dit à son auditoire avant de dire pourquoi il pense avoir eu ce coup de soleil en neuf minutes (et il jure que c’est vrai) pendant sa lune de miel tropicale.

“J’ai fait tous ces films et dans ces mouvements, j’ai l’air si bronzé”, a-t-il déclaré. “Mais j’oublie que c’est vaporisé.”

Et donc, il a bêtement persisté. “Je me suis allongé et je me suis dit, est-ce que quelqu’un cuisine du bacon norvégien? C’est arrivé si vite, j’ai oublié à quel point ma peau est translucide.”

Ce qu’il pensait être une petite action de bronzage basique aurait plutôt ruiné sa propre lune de miel. Et à partir de ce point nu, il était tout le temps en chemise. “Toutes les activités qui se produisent lors d’une lune de miel, chemise”, plaisanta-t-il avec un sourire ironique.

L’acteur a également branché certains de ses projets de films à venir, y compris celui à venir pour Noël, “The Tomorrow War”, et celui qu’il se dirigeait littéralement pour commencer à filmer “demain”, “Jurassic World 3”.

Bien qu’il n’ait pas dit spécifiquement si c’était le dernier film ou non, il a laissé entendre qu’il le savait. “Je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit, mais je vais tout vous dire”, a-t-il déclaré au public d’Ellen, disant que “cela ressemble à” la fin de la série de films.

“Il y a à peu près tout le monde dedans. Peut-être que je l’ai juste fait exploser, mais je m’en fous, mais je sais que comme tous les acteurs de l’original ‘Parc jurassique’ revient “, a-t-il déclaré, en le comparant à la façon dont les films Marvel semblaient tous aboutir à une conclusion naturelle dans “Avengers: Fin de partie.”

Ne le dites pas à Marvel, car ils ont encore beaucoup de films MCU à venir, y compris un autre chapitre pour Chris. “Gardiens de la Galaxie.”

Néanmoins, cela semble différent pour “Jurassic Park”, étant donné que la majeure partie de la distribution OG n’a pas été impliquée dans la franchise depuis plus d’une décennie à ce stade. Donc, leur retour a plus de gravité et se sent beaucoup plus spécial qu’Iron Man traîner avec Captain America dans un autre film.

Comme prévu, Chris était absurde et idiot à travers une grande partie des “questions brûlantes” d’Ellen – comme suggérant qu’il souhaitait que son nom soit Chris Pratt, “mais avec un Q” – mais il a également offert quelques hochements de tête touchants à sa famille, encore plus hoche la tête à la gloire du bronzage par pulvérisation.

Quelque chose nous dit que c’est peut-être la seule façon dont Chris essaie d’obtenir de la couleur à l’avenir. Des pensées sur cette photo déchirée de lui de “GotG”? “Autobronzant.” Il se sent sexy quand … “Je reçois le bronzage en spray.”

Mais lorsqu’on lui a demandé de se décrire en trois mots, il a rapidement répondu: «Père très fier». Il a ensuite commencé à riffer, ajoutant: “Porter des vêtements empruntés” et partir de là.

Il a également fait l’éloge de sa femme pour avoir comblé les lacunes de ses «nombreux déficits» et pour avoir supporté son habitude la plus ennuyeuse, si spécifique et étrange et, oui, ennuyeuse. Sérieusement, cela nous rendrait fous. Regardez la vidéo et voyez si vous pouvez la gérer.

Et puis rappelez-vous cette image de Star-Lord avec le bronzage en spray.

