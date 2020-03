Chris Rock admet pourquoi il a presque refusé la “meilleure partie” qu’il aura jamais

Lorsque la plupart des gens pensent à Chris Rock, ils évoquent des images de ses spéciaux de comédie HBO des années 1990 ou, pour les plus jeunes fans, ses rôles dans des films tels que Grown Ups et Madagascar. Un drame policier percutant n’est probablement pas là où vous vous attendez à le trouver. Pourtant, Rock occupe le devant de la scène dans la saison 4 de Fargo.

C’est un choix de casting passionnant pour un spectacle connu pour attirer les meilleurs talents. Les saisons précédentes, après tout, mettaient en vedette Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst et Ewan McGregor. Mais Rock est un choix hors du commun pour diriger une saison de la série de films d’anthologie. Fargo Saison 4 s’est finalement avéré trop attrayant pour passer. Pourtant, Rock avait une raison principale pour laquelle il aurait pu dire non.

Chris Rock compare son rôle de «Fargo» à un autre gangster de télévision célèbre

Sur Fargo Saison 4, Rock joue un gangster de Kansas City nommé Loy Cannon. Parce que l’histoire se déroule en 1950, elle traite fortement de la race du personnage ainsi que de son rôle intégral dans la communauté. En fait, le rôle est si multiforme qu’il rappelle à Rock un autre gangster de télévision célèbre.

“C’est un homme d’affaires, c’est un diacre dans son église, c’est un père et un mari aimant, il possède une banque et c’est aussi un criminel”, a déclaré Rock à Entertainment Weekly. «Il corrige les combats et gère les chiffres et la prostitution. Il est toujours nerveux. C’est Tony Soprano-esque. “

Plonger dans la psychologie de Tony Soprano a été le facteur distinctif qui a fait des Sopranos de HBO un tel phénomène. Si Fargo adopte une approche similaire, alors Loy Cannon pourrait être l’un des personnages les plus mémorables de la série à ce jour.

La seule raison pour laquelle il aurait pu envisager de transmettre «Fargo»

Malgré toutes les raisons pour lesquelles Rock était intrigué par cette opportunité, il aurait toujours pu la refuser. Le rôle stimulant, après tout, garderait l’acteur loin de sa famille, d’autant plus que le travail sur une émission de télévision est aussi – sinon plus – étendu qu’un film. Rock devrait donc sacrifier des mois de son emploi du temps pour s’engager à diriger Fargo Saison 4, a-t-il déclaré à EW.

La seule raison de ne pas le faire était personnelle. J’allais être loin de ma famille. C’est un long engagement. Je filme ça depuis septembre à Chicago et je n’ai pas fini. Et il fait vraiment froid. Ils en tournent beaucoup à l’extérieur. Mais l’une des grandes choses à propos d’agir dans le froid est que le froid fait une partie de l’action pour vous, donc vous n’avez pas à faire semblant.

Finalement, Rock ne pouvait pas refuser l’offre du showrunner de Fargo Noah Hawley. Loy Cannon est juste assez loin de la timonerie de Rock pour surprendre les fans et Rock lui-même. Pourtant, le Rock de 55 ans a l’expérience pour donner à son rôle les gravitas de niveau James Gandolfini dont il a besoin.

Chris Rock dit maintenant que la saison 4 de «Fargo» est le «meilleur rôle [he’s] jamais fait’

Dire oui à Fargo Saison 4 s’est avéré être une décision très intelligente pour Rock. En réfléchissant à son travail jusqu’à Loy Cannon, Rock est déjà reconnaissant d’avoir saisi l’occasion. Même si le spectacle n’a pas encore été présenté, Rock détient le rôle dans la plus haute estime.

“C’est la meilleure partie que j’ai jamais faite et, honnêtement, probablement la meilleure partie que j’aurai jamais”, a déclaré Rock à EW. “C’est comme ça que ça fonctionne. Morgan Freeman est dans The Shawshank Redemption. … Il n’a plus jamais eu un rôle aussi bon. Lorsque vous obtenez ces superbes pièces, vous devez en tirer le meilleur parti. »

Les fans pourraient ne pas voir immédiatement Rock comme le choix parfait pour Loy Cannon. Mais l’acteur croit que son âge – ou plus précisément, les cheveux gris de son personnage – aide davantage les téléspectateurs à voir au-delà de son personnage de comédie. Nous verrons comment les fans réagiront lorsque Fargo Season 4 commencera à être diffusé sur FX le 19 avril 2020.