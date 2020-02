Chris Rock et Steve Martin décrochent les Oscars pour le manque de nominés divers

Même si le Oscars 2020 s’est absenté d’un hôte pour sa 92e cérémonie, l’Académie a encore trotté deux anciens hôtes pour livrer ce qui équivalait à un monologue traditionnel des Oscars.

Et encore, Chris Rock et Steve Martin est probablement allé le plus fort sur les Oscars eux-mêmes, soulignant le grave manque de diversité des nominés de cette année.

Ils ont eu beaucoup de blagues légères à divers candidats, y compris Martin Scorsese (“J’ai adoré la première saison de ‘The Irishman'”) et Brad Pitt (“C’est comme se regarder dans un miroir”) en cours de route, mais leur matériel le plus mémorable a abordé de graves problèmes sociaux … et Jeff Bezos.

Le chef honcho d’Amazon a été attaqué par Chris Rick dans le barrage le plus implacable de blagues lancées sur une seule cible. “Quand il écrit un chèque, la banque rebondit”, a déclaré Chris pour l’installer. Cela prouverait sa plaisanterie la plus infime.

Il a plaisanté en disant que Bezos “est si riche, qu’il a divorcé et qu’il est toujours l’homme le plus riche du monde” et a suggéré au milliardaire de penser que “Marriage Story” était une blague. Alors que Bezos riait, Chris a demandé si Steve avait des blagues qu’il aimerait lancer sur le feu.

“Non, j’aime recevoir mes colis à temps,” dit impassible Steve.

Mais leur principal objectif dans la nuit semble être l’injustice, qui se manifeste principalement par le racisme et le sexisme. Chris a commencé avec une blague aux frais de Steve, disant que Steve lui avait dit “J.Lo le tue deux semaines de suite “après Janelle Monae a lancé le spectacle avec une routine à haute énergie.

Il a enchaîné avec une blague sur le racisme dans l’application des lois en demandant quel impact Mahershala Alifait deux Oscars quand il se fait arrêter. “Rien.”

Enfin, il a frappé les Oscars directement quand lui et Steve ont tourné leur attention vers Cynthia Erivo, nominée pour son travail dans “Harriet”.

“Cynthia a fait un si bon travail pour” Harriet “en cachant des Noirs que l’Académie l’a obligée à cacher tous les candidats noirs”, a-t-il déclaré. “Cynthia, est Eddie Murphy sous la scène? “

Murphy était considéré comme un remplaçant pour son travail sur le film “Dolemite Is My Name”, mais il a été exclu. En fait, Cynthia était la seule candidate noire de la nuit, comme les gars l’ont également souligné.

En repensant aux premiers Oscars, Steve a souligné qu ‘”en 1929, il n’y avait pas de nominé par intérim noir”.

“Et maintenant, en 2020, nous en avons un!” Chris s’émerveilla.

Mais ils ne se sont pas arrêtés là, visant également la plus grande controverse des nominés aux Oscars de cette année. Chris a souligné tous les grands réalisateurs nommés, mais Steve n’en était pas si sûr. “Je pensais qu’il manquait quelque chose à la liste cette année.”

“Vagins?” Chris a demandé des applaudissements tonitruants.

Ils ont également visé leur propre privilège, avec Steve se glissant dans son personnage smarmy blowhard alors qu’il vantait quelle nuit incroyable c’était. Chris a essayé de devenir sérieux pendant un moment, en disant: “Je ne sais pas, Steve. Je suis un peu en conflit. Je conduisais ici ce soir et je voyais les terribles problèmes des sans-abri à Los Angeles.”

Steve le fit exploser instantanément, regardant la mer de visages, “Merci, Chris,” dit-il avec dédain. “Tant d’étoiles!”

C’était une belle déclaration sur notre volonté d’ignorer ce qui est inconfortable et sur la facilité avec laquelle nous recherchons et embrassons une distraction dénuée de sens en pensant à des choses réelles. C’était un excellent moyen de mettre en parallèle les injustices des Oscars comme un parallèle privilégié avec la souffrance et l’injustice dans le monde réel.

Nous prêtons attention aux injustices subies par ces stars privilégiées, et elles sont également très réelles, mais nous ne pensons pas toujours à l’injustice juste à l’extérieur de la fenêtre.

En combinant les deux en un seul morceau de monologue, les gens pourraient réfléchir un peu plus profondément, des membres de l’Académie eux-mêmes à l’audience du monde entier.

