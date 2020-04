Chris Stapleton est-il marié et combien d’enfants a-t-il?

Chris Stapleton est un auteur-compositeur-interprète primé aux Grammy Awards, connu non seulement pour écrire des chansons à succès pour d’autres personnes, mais aussi pour écrire et interpréter sa propre musique.

Après des années de travail dans l’industrie de la musique en tant qu’auteur-compositeur à succès, Stapleton a attiré l’attention du public lorsqu’il a joué aux côtés de Justin Timberlake aux Country Music Awards 2015 en chantant «Say Something». Depuis, Stapleton’s a sorti deux albums studio et remporté cinq Grammys. Mais à travers tout cela, il avait sa femme, Morgane, à ses côtés. À venir, apprenez-en plus sur la famille Stapleton.

Chris et Morgane Stapleton se sont rencontrés en 2003

Né au Kentucky, Stapleton a déménagé à Nashville, Tenn., En 2001 pour poursuivre une carrière d’auteur-compositeur. Deux ans après avoir déménagé en ville, il a rencontré sa future épouse, qui s’appelait Morgane Hayes. Également auteur-compositeur-interprète, Morgane avait une amie qui travaillait avec Stapleton. Elle se retrouvait souvent assise dans le bureau de cet ami en attendant que Stapleton passe.

Chris et Morgane Stapleton en 2017 | Rick Diamond / . pour ACM

“Nous entendions le tintement de ses clés alors qu’il marchait dans le couloir, et nous savions qu’il allait venir nous jouer quelle que soit la nouvelle chanson qu’il avait écrite”, a déclaré Morgane au Washington Post en 2015.

Se réunir un vendredi soir sous prétexte d’écrire une chanson est devenu leur premier rendez-vous.

“Finalement, il m’a demandé d’écrire une chanson avec lui, et cela a fini par être notre premier rendez-vous”, a déclaré Morgane à la publication avant d’ajouter, “Nous n’avons pas beaucoup écrit ce soir-là.”

Ils se sont mariés en 2007

Stapleton et Morgane se sont mariés quatre ans plus tard en 2007. Avant la cérémonie, la mariée avait les mots «You Are My Sunshine», inscrits sur la bague de mariage du marié.

“C’est notre histoire”, a déclaré Stapleton à Rolling Stone. La chanson de Jimmie Davis est une chanson que lui et Morgane jouent souvent ensemble sur scène.

Non seulement ils sont mariés, mais ils travaillent ensemble. Morgane a passé au peigne fin plus de 1000 chansons écrites par Stapleton pour aider à créer la tracklist qui a finalement fait partie de Traveler, le premier album solo de Stapleton en 2015. Et elle chante la sauvegarde des chansons de son mari.

Dans la plupart des cas, le couple s’entend, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas d’argument occasionnel.

“Oh, nous nous rendons fous de temps en temps”, a déclaré Morgane. “Mais le fait de ne pas être ensemble nous rend encore plus fous.”

Chris Stapleton et sa femme sont parents de cinq enfants

Stapleton et Morgane sont assez privées de leur vie de famille. Mis à part la publication occasionnelle sur Instagram ou une rare apparition sur le tapis rouge, ils gardent leurs enfants hors de la vue du public.

Chris Stapleton à la première de ‘Toy Story 4’ | VALERIE MACON / . via .

Mais voici ce que nous savons de la famille du couple de musique country. Ils ont un fils et une fille qui auraient environ 10 et 8 ans, selon Country Living. Et en 2018 aux Academy of Country Music Awards, l’animatrice Reba McEntire a annoncé que le couple avait accueilli des jumeaux – nés un mois plus tôt – lors de la cérémonie. Le couple a gardé les noms des bébés privés mais a partagé un joli instantané sur Instagram.

En novembre 2018, Stapleton a annoncé lors d’un concert que sa femme et lui attendaient un autre enfant. Ils sont devenus parents pour la cinquième fois et ont annoncé l’arrivée de leur plus récent ajout – un autre petit garçon – avec une publication Instagram le 12 mai 2019, suivie d’une autre photo adorable le 29 mai 2019.