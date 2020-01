Chris Sullivan et sa femme révèlent la joie de la grossesse

2020-01-25 11:30:03

La star de “ This Is Us ” Chris Sullivan et son épouse Rachel Reichard ont révélé qu’ils se préparaient à l’arrivée d’un petit garçon.

Chris Sullivan et son épouse Rachel Reichard se préparent à l’arrivée d’un petit garçon.

L’acteur de 39 ans s’est rendu sur Instagram pour révéler que lui et sa femme allaient avoir leur premier enfant ensemble, en publiant le sonogramme de leur enfant sur la plateforme de partage de photos.

Chris – qui incarne Toby dans le feuilleton NBC “This Is Us” – a sous-titré l’image: “C’est VRAI !!! Vous l’avez entendu de @sullivangrams, nous avons un GARÇON !! Tellement excité !! Nursery est en préparation, les noms sont en cours d’atelier, des doulas sont interviewées, les siestes sont mes soins personnels, car je suis tellement [snoring emoji] tant de choses à faire et pourtant tant de choses à ne pas faire, juste profiter du moment … la vie est belle! #gratitude #pregnancy #naptime #love (sic) ”

Chris a atteint une renommée internationale grâce à son rôle dans ‘This Is Us’, qui met également en vedette Milo Ventimiglia, Mandy Moore et Chrissy Metz.

Et l’acteur de renom est déterminé à tirer le meilleur parti de son succès et de son influence potentielle.

Chris – qui a été nominé pour le Primetime Emmy Award pour le meilleur acteur de soutien dans une série dramatique en 2019 – a partagé: “Le mot ‘namaste’ signifie ‘la lumière en moi reflète la lumière en vous’ et je pense que la chose qui rend les gens attrayants sont les gens qui font briller leur lumière et les gens qui peuvent reconnaître cette lumière chez les autres.

“Nous voulons tous être reconnus, nous voulons tous que cette lumière en nous soit reconnue, car elle existe et elle aspire à la connexion.

“Je pense que Toby fait ces deux choses. Je pense que c’est ça l’amour.”

