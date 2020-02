Chris Sullivan, star de «This Is Us», dit que l’émission lui a enseigné une leçon très importante sur la paternité

Chris Sullivan est le plaisantin préféré de tout le monde sur This Is Us de NBC. La saison 4 du drame à succès a placé son personnage, Toby Damon, sur la sellette avec sa femme, Kate (Chrissy Metz). Cependant, il y a quelques crédits Sullivan à emporter pour le récent voyage de Toby. Voici ce qu’il a dit.

Chris Sullivan est sur le point d’être père pour la première fois, tout comme Toby dans «This Is Us»

Chris Sullivan assiste à HFPA et THR Golden Globe Ambassador Party à Catch LA | Leon Bennett / WireImage

Il n’y a même pas un mois, Chris Sullivan a annoncé au monde via sa page Instagram que lui et sa femme de 10 ans, Rachel Reichard, avaient leur premier enfant – un petit garçon.

La star de This Is Us et le producteur de courts métrages auront les mains pleines plus tard cette année. Pour l’instant, Sullivan apprécie tout ce qui vient avec la pré-parentalité de la manière la plus «sully» possible.

À travers une série de photos sur le nez, le sexe de Sullivan révèle des photos d’objets de forme phallique. Pendant ce temps, Reichard a mentionné son amour des siestes, la recherche d’une doula et beaucoup de soins personnels.

Peu importe ce qui nous attend, Sullivan se met au travail. Là, il prétend avoir appris quelques leçons importantes qu’il portera sur la paternité.

Quelle leçon «This Is Us» a-t-il enseigné à Sullivan?

En quatre saisons de jeu de Toby sur This Is Us, Sullivan a ramassé quelques choses qui pourraient être utiles dans un avenir proche. Lors d’un récent segment sur The Talk, Sullivan a déclaré qu’il avait appris à être un bon père actuel, même si vous ne vous sentez pas tout à fait connecté au début.

“Parfois, cette magie n’est pas là tout de suite. L’anxiété, la peur et les difficultés à tisser des liens avec l’enfant et les défis méritent d’être mentionnés », a-t-il déclaré.

«Faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls dans ces domaines… tout cela fait partie du processus. C’est agréable de pouvoir parler de ces trucs à travers mon personnage. “

En tant que mari et père d’un bébé malvoyant, «être un bon père» devient une pratique courante. Faire en sorte que Toby tente de créer un lien avec Jack à travers une période incroyablement inconfortable est un bon rappel que la parentalité n’est pas toujours facile, et il est normal d’en parler. Cela mis à part, Sullivan apprend également à mieux communiquer (malgré le manque de communication de Toby).

Avec les longues heures que les stars de This Is Us enregistrent chaque jour, Sullivan s’entraîne beaucoup à tenir les acteurs jumeaux qui jouent bébé Jack: Weldon «Wells» Barnes et Poppy Barnes. Que les adorables bébés pleurent ou aient besoin de divertissement, le rôle aide Sullivan à se préparer à la vraie chose.

Voici comment les mondes de Sullivan et Toby Damon se croisent

Dans des interviews passées, Sullivan a commenté les traits croisés entre lui et Toby. Ils sont tous les deux drôles avec un sens unique de la mode. Les deux ont eu des épisodes de dépression. Et les deux ont maintenant utilisé le même maquilleur.

Dans une récente publication sur Instagram, Sullivan a publié il y a 10 ans une série de photos de son premier pilote de télévision dans lesquelles il décrivait «un membre de la mafia russe engagé dans des coups de poing de bains publics. (arnaque directe des promesses de l’Est. ”

Le même maquilleur, James Mackinnon, a récemment travaillé sur le tournage de This Is Us, joignant les multiples mondes de Sullivan. Le monde est petit.

This Is Us est diffusé le mardi à 21 h. sur NBC.