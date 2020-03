Chrissy Metz était un «bordel» après avoir lu le scénario du dernier épisode

Il y a une raison pour laquelle les fans de This Is Us aiment et redoutent simultanément les finales de la saison. En règle générale, le dernier épisode répond aux questions brûlantes que les téléspectateurs ont posées tout au long de la saison. Mais avec cela vient une autre série de questions à obséder avant la première saison prochaine. Maintenant que la finale de la saison 4 de This Is Us approche le 24 mars, tout le monde se prépare pour ce qui va arriver. Et pour ne faire dérailler les progrès de personne, mais Chrissy Metz – qui incarne Kate Pearson – a récemment déclaré qu’elle était un “bordel” après avoir lu le scénario de “Strangers: Part Two” écrit par le créateur Dan Fogelman.

Chrissy Metz taquine la finale de la saison 4 de «This Is Us»

Chrissy Metz dans le rôle de Kate dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Dans une interview avec People publiée le 18 mars, Metz a dévoilé la finale de This Is Us Season 4. Et fondamentalement, ses remarques nous ont montré que nous sommes largement sous-préparés à ce qui va se passer.

Metz a confirmé que Fogelman avait écrit le dernier épisode de la quatrième saison. Selon IMDb, le créateur a également écrit la première de This Is Us Season 4, intitulée “Strangers”. Donc, vu que la finale s’appelle «Strangers: Part Two», c’était tout à fait approprié.

Quoi qu’il en soit, Metz a révélé ses pensées sur l’épisode du 24 mars lorsque Fogelman a envoyé le script – scènes expurgées et tout.

“Dan nous l’a envoyé, je lui ai immédiatement envoyé un texto, et il y avait des scènes caviardées qui étaient des scènes secrètes”, a expliqué Metz. «Je me disais:« Attendez. Qu’est-ce qui se passe? “Il m’a envoyé les scènes caviardées, et je me suis dit:” Oh! “Je veux dire, j’étais un bordel.”

Il semble maintenant que les scènes caviardées soient une pratique courante pour l’équipe de This Is Us lorsqu’il y a un gros épisode pour susciter plus d’excitation. “Il y a beaucoup de scènes caviardées”, a précédemment déclaré au Los Angeles Times Sterling K. Brown – qui joue Randall Pearson. «Cela se produit probablement trois ou quatre fois par saison… Les scénaristes font un très bon travail pour nous maintenir dans un état d’anticipation avide. Il y a quelque chose à venir dont j’aimerais pouvoir parler. »

La réaction de Metz à la finale de This Is Us Saison 4 nous montre que ces scènes sont probablement un gros problème. “Il y a beaucoup à déballer”, a déclaré Metz à People. “Ça va être un doozy d’une finale.”

L’équipe ‘This Is Us’ dit aux fans ce qu’ils doivent savoir sur la finale de la quatrième saison

Après «After the Fire» le 17 mars, les producteurs exécutifs de This Is Us, Elizabeth Berger et Isaac Aptaker, ont taquiné ce qui se passe dans la finale de la saison 4.

“C’est le premier anniversaire de bébé Jack, et tout le monde descend à Los Angeles pour ce qui est, espérons-le, une heureuse fête”, a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly. “Mais étant donné que c’est notre finale de la saison et notre famille, il y aura probablement des hoquets en cours de route.”

Pendant ce temps, en discutant avec Glamour, Berger a partagé que l’épisode de Fogelman est «vraiment beau» et les acteurs rendent justice au scénario. “Nous ne pouvons pas attendre que tout le monde le voie”, a ajouté Berger. “C’est un épisode de télévision très excitant.”

Ensuite, Aptaker a laissé entendre que nous aurions des réponses à propos de Randall et Kevin (Justin Hartley) dans la finale de This Is Us Saison 4. Mais comme prévu, cela mène à ce qui va arriver dans la cinquième saison. Le producteur exécutif a déclaré:

Je pense que les gens auront beaucoup de réponses dont ils se sont interrogés [regarding] ce qui se passe entre les frères. Cela nous fait vraiment la queue pour notre retour, qui va être cet épisode du 40e anniversaire. Et bien sûr, comme nos finales le font toujours, nous allons lancer quelques boules courbes que les gens ne pourraient jamais voir venir à moins qu’ils ne se cachent sous notre table de conférence de la salle des écrivains.

Pendant ce temps, Milo Ventimiglia – qui incarne Jack Pearson – a averti les fans du dernier épisode de la saison 4. “Je ne sais pas s’il y a un mot au point de se préparer. Préparez-vous simplement », a déclaré l’acteur à People lors de la finale. “C’est lourd, c’est beau et c’est vraiment incroyable.”

This Is Us Saison 4 diffuse sa grande finale le mardi 24 mars à 21 h. EST sur NBC.

Lire la suite: Les fans de «This Is Us» ne sont pas satisfaits de l’ultimatum de Randall à Rebecca