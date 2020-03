2020-03-05 09:30:06

Chrissy Teigen avait un boulot quand elle avait 20 ans et même si elle veut que ses implants soient retirés maintenant, elle craint de mourir sur la table d’opération.

Chrissy Teigen avait un boulot quand elle avait 20 ans.

Le modèle Sports Illustrated – qui a des enfants Luna, trois ans, et Miles, 21 mois, avec son mari John Legend – a confirmé qu’elle était passée sous le couteau pour rendre ses actifs plus “gais” et bien qu’elle aimerait avoir les implants retirés maintenant , elle craint de mourir sur la table d’opération.

Elle a admis: “Ouais, j’ai fait mes seins quand j’avais environ 20 ans. C’était plus pour un truc de maillot de bain.

“Je pensais, si je vais poser, allongé sur le dos, je veux qu’ils soient guillerets! Mais alors vous avez des bébés et ils se remplissent de lait et se dégonflent et maintenant je suis foutu …

“Je les ai gardés dans la même taille de bonnet. Je les ai juste remplis, donc ils sont plus ronds et plus fermes. J’avais un quart de tasse en forme de larme dans le bas et j’ai rempli la poitrine. Mais je les veux maintenant. Si je pouvais faire une chose, ce serait d’avoir un ascenseur.

“Je pense que vous êtes censé remplacer [implants] tous les dix ans. Mais quand vous avez des enfants, vous pensez [the risks] de la chirurgie et je pense, “Ce n’est pas la façon dont je veux mourir, dans la chirurgie des seins.” ”

La beauté de 34 ans a admis qu’elle était obsédée par son poids et qu’il lui a fallu du temps pour être “à l’aise” avec son “nouveau numéro” après que son corps ait changé quand elle avait ses enfants.

Elle a déclaré au numéro Printemps / Été 20 du magazine GLAMOUR: “Je me pesais tous les matins, après-midi et soir. Je savais ce que la balance dirait après chaque repas. Je l’ai fait pendant huit ans et j’avais ce poids que je voulais Cela a changé avec Luna, et a vraiment changé avec Miles où il m’a fallu un an pour être à l’aise avec mon nouveau numéro normal. ”

Lire l’intégralité du numéro de GLAMOUR du printemps / été 20, disponible en téléchargement numérique et en kiosque jeudi (05.03.20). https://www.glamourmagazine.co.uk/article/chrissy-teigen-glamour-magazine-ss20-cover-interview

