Chrissy Teigen célèbre ses implants mammaires et les “ veut vraiment ”

Chrissy Teigen dévoile son opération d’augmentation mammaire à l’occasion de leur 10e anniversaire, révélant qu’elle les aurait retirés sans l’aide de Quarantaine face au covid-19.

Lundi, le mannequin a partagé une photo de retour d’elle – et de ses filles – balançant la piste dans un bikini blanc en dentelle. “Joyeux anniversaire de 10 ans à ces seins et RIP à ces dents”, a-t-elle écrit en légende.

Quand le comédien lui a demandé Whitney Cummings, “Attendez dix ans quand nous devons les retirer?!” Teigen a déclaré qu’elle voulait retirer ses implants, mais ne le peut pas parce qu’elle s’auto-isole au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus.

“@whitneycummings oui mec et je les veux vraiment”, a répondu l’auteur de “Cravings”. “La mise en quarantaine aurait été un moment parfait mais apparemment ce n’est pas” ESSENTIEL “smh.”

De nombreuses autres stars ont pris la section des commentaires pour partager leurs réflexions sur le post amusant de Teigen.

Après Kim Kardashian a commenté avec des emojis rieurs, la mère de deux enfants a répondu: “@kimkardashian vous étiez à ce salon !!! C’est pourquoi j’ai été répertorié comme ‘mannequin piste’ personne ne se soucie de moi bahahahahah.

“Je t’aime”, a écrit “Real Housewives of New Jersey” étoile Melisa Gorga. Modèle “GOD BLESS” Tess Holliday a écrit.

Paris Hilton et Lisa Rinna a également répondu avec des emojis.

Le poste de Teigen est venu quelques semaines seulement après avoir parlé de ses implants mammaires dans une interview avec Glamour UK plus tôt ce mois-ci.

“Oui, j’ai fait mes seins quand j’avais environ 20 ans”, se souvient-elle, expliquant sa décision de subir l’opération. “C’était plus une chose de maillot de bain. Je pensais, si je vais poser, allongé sur le dos, je veux qu’ils soient guilleret. Mais alors vous avez des bébés et ils se remplissent de lait et se dégonflent et maintenant je suis vissé. “

Bien qu’elle ait été opérée, l’hôte de “Lip Sync Battle” a dit qu’elle n’avait pas augmenté la taille d’une tasse. “Je viens de les remplir, ils sont donc plus ronds et plus fermes”, a-t-elle déclaré. “J’avais un quart de tasse en forme de” larme “dans le bas et j’ai rempli la poitrine.”

Alors qu’elle veut que ses implants soient retirés, après avoir eu des enfants – elle partage Luna, 3 ans, et Miles, 1 ans, avec son mari John legend – elle hésite à propos d’une autre opération.

“Je les veux maintenant. Si je pouvais faire une chose, ce serait d’avoir un ascenseur”, a-t-elle expliqué. “Je pense que vous êtes censé remplacer [implants] tous les dix ans. Mais quand vous avez des enfants, vous pensez [the risks] de la chirurgie et je pense, “Ce n’est pas la façon dont je veux mourir, dans la chirurgie des seins.” “

