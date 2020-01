Chrissy Teigen crédite le bouillon d’os de l’avoir aidée à traverser la dépression post-partum

2020-01-20 23:30:04

Chrissy Teigen attribue le bouillon d’os pour l’avoir aidée à surmonter la dépression post-partum.

Le modèle «Sports Illustrated» pense que la soupe l’a vraiment aidée lorsqu’elle éprouvait des difficultés après la naissance de son premier enfant et elle attribue l’amélioration de sa santé physique à la nourriture.

Elle a écrit sur Twitter: “Le vrai bouillon d’os est riche en moelle et en saveur profonde.

“Le bouillon de poulet est … de l’eau. Quand je souffrais horriblement de dépression post-partum, j’étais couvert d’ecchymoses, je n’avais ni énergie ni capacité à dormir. J’attribue une grande partie de l’aspect physique de l’amélioration du bouillon osseux. (Sic) ”

Chrissy a courageusement ouvert son combat contre la dépression après la naissance de Luna.

Elle a partagé: “Je suis retournée travailler sur ‘Lip Sync Battle’ en août, quand Luna avait quatre mois. Le spectacle m’a incroyablement bien traité … Mais j’étais différent qu’auparavant. Sortir du lit pour me mettre à l’heure était douloureuse. Le bas de mon dos palpitait; mes épaules – même mes poignets – me faisaient mal. Je n’avais pas d’appétit. Je passerais deux jours sans manger, et vous savez à quel point la nourriture est importante pour moi. ce qui m’a vraiment fait, c’est à quel point j’étais court avec les gens. Je serais dans mon dressing, assis dans un peignoir, pour me faire coiffer et maquiller, et un membre de l’équipage frappait à la porte et demandait: “Chrissy, est-ce que tu connaissez les paroles de cette chanson? Et je le perdrais … Ils partiraient. Mes yeux jailliraient et j’allais fondre en larmes. Ma maquilleuse les séchait et me donnait quelques minutes. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi j’étais si malheureuse. Je l’ai blâmé d’être fatigué et peut-être de sortir du rôle, “Peut-être que je ne suis plus une personne maladroite. Peut-être que je suis juste censé être une maman.” “

