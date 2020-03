Chrissy Teigen défend Vanessa Hudgens après les commentaires du coronavirus

Chrissy Teigen est venu à la défense de Vanessa Hudgens suite au contrecoup qu’elle a reçu sur les commentaires “insensibles” qu’elle a faits au sujet du Pandémie de COVID-19.

Dans un long fil Twitter de mardi soir, le mannequin a appelé les critiques qui visaient la star de “High School Musical” et leur a demandé de “s’arrêter”.

“Parfois, les gens, en particulier les personnes célèbres, vont dire des conneries vraiment stupides”, a tweeté Teigen. “Et vous aussi. Et ils et vous en apprendront et j’espère que leur histoire dit qu’ils sont bons. C’est bon. Et en même temps, wow, ils ont vraiment eu un moment de parenté stupide. Mais u don pas ruiné leur vie. “

“ce n’est pas à propos de moi cette fois. mais ce sera un jour, ou ce sera toi. mais oui aujourd’hui c’est Vanessa lol,” continua-t-elle, “et non, la vie est rarement ruinée pour personne. mais tu es sacrément bien faire de votre mieux. arrêtez-vous. “

Répondant à Teigen, un utilisateur de Twitter a ensuite affirmé à quel point ses mots “faciles à réclamer sont hors contexte lors de la réception d’un contrecoup” et s’est demandé si Hudgens se serait excusé si ses notes n’avaient pas été critiquées.

“Totalement! Mais nous avons tous des moments stupides et certaines personnes (comme moi) ont beaucoup de passion et les choses ne sortent pas comme nous l’entendons”, a tweeté Teigen en réponse. “Honnêtement, je me suis tellement amélioré en prenant mon temps et en réfléchissant avant d’écrire / de parler”

La mère de deux enfants a ajouté: “Je reçois beaucoup de” mais Chrissy !!! ” Non! Non mais! Arrêtez de poignarder !! soyez mieux, c’est un monde bizarre bizarre. “

La carrière de Vanessa Hudgens sera morte après avoir posté cela. C’est comme inévitable. 💀 pic.twitter.com/qYX2DMFjJ2

– Chris Burke (@chrisburke) 17 mars 2020

Quand un fan a demandé, “Pas de coups de couteau mais peut-être un petit coup? Elle était vraiment insensible”, a déclaré Teigen, “Certainement d’accord. Mais nous avons tous dit de la merde insensible. Ou peut-être que je suis juste la seule autre?”

“Mais je promets la promesse que j’ai apprise”, a-t-elle ajouté. “elle apprend maintenant et c’est tout ce que vous pouvez demander.”

Bien que beaucoup aient eu des problèmes avec les commentaires initiaux de Hudgens sur la pandémie, ses excuses ne se sont pas bien passées avec certains non plus. Pour conclure son fil Twitter, Teigen a défendu les excuses de Hudgens et a expliqué que chacun exprime ses remords différemment. L’auteur de “Cravings” a également souligné comment l’annulation d’une personne affecte souvent les deux parties.

“‘Excusez-moi comme vous le voulez’ n’est-ce pas. Juste personnellement, dans votre cœur et à distance, annulez-les si vous êtes vraiment fou”, a tweeté Teigen. “Les écrire encore et encore, l’assaut, cela peut rendre une personne saine d’esprit folle et une personne instable à … pire.”

“Que puis-je dire. Les enfants et la torture en ligne ont fait de moi une personne beaucoup plus empathique”, a-t-elle ajouté. “Puissiez-vous ne jamais être sur le point que tout le monde vous déteste.”

“tu ne vas pas me convaincre de ne pas pardonner les erreurs des gens”, a conclu Teigen. “Cela me rend clair et me rend heureux et je vais être heureux. Vous voulez être en colère en ligne toute la journée, allez-y.”

Vanessa Hudgens répond à la réaction, affirmant que ses commentaires ont été sortis de leur contexte. pic.twitter.com/KCGSrHktaL

– Pop Crave (@PopCrave) 17 mars 2020

Hudgens a fait des commentaires controversés sur le coronavirus lors d’un Instagram Live lundi soir.

“… ‘Jusqu’à juillet, ça ressemble à un tas de conneries. Je suis désolé, mais c’est comme un virus”, avait alors déclaré l’actrice. “Je comprends. Je le respecte. Mais en même temps, même si tout le monde comprend, comme, oui, les gens vont mourir, ce qui est terrible mais, comme, inévitable? Je ne sais pas. Peut-être que je ne devrais pas fais ça maintenant. “

Après le contrecoup, Hudgens est allé sur Instagram pour répondre aux critiques. Selon la star de “Spring Breakers”, ses propos ont été “sortis de leur contexte”.

Dans une histoire Instagram mardi, Hudgens a expliqué: “Hum, c’est un moment fou. C’est un moment fou, fou. Et je suis à la maison et en lock-out et c’est ce que j’espère que vous faites aussi. En pleine quarantaine et en toute sécurité et sain d’esprit. Oui, je ne prends pas cette situation à la légère. Je suis à la maison. “

Hudgens a ensuite présenté des excuses sur Twitter, affirmant que ses propos étaient “insensibles et pas du tout appropriés à la situation”. Elle a également appelé le contrecoup qu’elle a reçu un “énorme [wake up] appeler sur la signification de mes mots. “

pic.twitter.com/Mjw6qJ5bET

– Vanessa Hudgens (@VanessaHudgens) 17 mars 2020

Voir le fil Twitter complet de Teigen – ainsi que ses réponses et clapbacks aux fans – ci-dessous.

parfois les gens, surtout les gens célèbres, vont dire des conneries vraiment stupides. & tu l’es aussi. et eux, et vous, en tireront des leçons et j’espère que leur histoire dit qu’ils sont bons. c’est bon. et en même temps, wow, ils ont vraiment eu un putain de putain de moment. mais tu n’as pas ruiné leur vie

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

il ne s’agit pas de moi cette fois. mais ce sera un jour, ou ce sera vous. mais aujourd’hui c’est Vanessa lol

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

et non, la vie est rarement ruinée pour personne. mais vous faites bien de votre mieux. Arrête.

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

J’adore yashar mais il connaît ma peur des gens qui me détestent et je n’ai pas vu ses tweets mais il a tort!

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

Totalement! Mais nous avons tous des moments stupides et certaines personnes (comme moi) ont beaucoup de passion et les choses ne sortent pas comme nous l’entendons. Honnêtement, je me suis tellement amélioré en prenant mon temps et en réfléchissant avant d’écrire / de parler si https://t.co/GtRHSQ46Fv

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

Oui, elle a dit quelque chose de vraiment stupide et ça craint et elle se sent à coup sûr terrible et arrête juste de regarder ses trucs mais les couteaux doivent y aller https://t.co/ovSpgLTtUn

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

Je reçois beaucoup de “mais Chrissy !!!” Non! Non mais! arrête de poignarder !! être mieux, c’est un monde bizarre bizarre

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

Vous dites cela, mais ayant été à cette fin, ce n’est pas vraiment vrai. Les excuses du cœur sont “COOL, vous, publiciste, avez-vous fait ça!” https://t.co/fvMRKgEfle

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

Certainement d’accord. Mais nous avons tous dit de la merde insensible. Ou peut-être que je suis le seul autre? Mais je promets promesse promis que j’ai appris et elle apprend maintenant et c’est tout ce que vous pouvez demander https://t.co/saLdU1ih3G

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

Nous ne sommes pas responsables de ce que vous insinuez si nous continuons à interpeller une personne publique sur ses commentaires publics insensibles.

Refroidissement…

– Ana (@DemurePuff) 18 mars 2020

eh bien nous ne sommes pas d’accord.

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

Que puis-je dire. Les enfants et la torture en ligne ont fait de moi une personne beaucoup plus empathique. Puissiez-vous jamais être sur la fin de tout le monde vous déteste.

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

beurk. Je vais choisir d’être plus indulgent, mais tu le fais.

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

tu ne vas pas me convaincre de ne pas pardonner les erreurs des gens. Cela me rend clair et me rend heureux et je vais être heureux. Vous voulez être en colère en ligne toute la journée, allez-y.

– christine teigen (@chrissyteigen) 18 mars 2020

