Chrissy Teigen est un «gosse» en matière de nourriture

Chrissy Teigen a avoué qu’elle est une “gamine de nourriture”, après avoir discuté avec ses abonnés Twitter de la consistance de son poulet et de ses boulettes.

Dimanche (19.04.20), la mannequin de 34 ans a été impliquée dans une guerre sur Twitter avec ses propres partisans lorsqu’elle a publié une image de son bol de poulet et de boulettes maison, pour constater que certains de ses fans étaient moins qu’impressionnés par sa création culinaire.

Et après des représailles, l’auteur du livre de cuisine «Cravings» a admis qu’elle était «défensive» au sujet de sa nourriture parce qu’elle ressentait très fortement ses repas faits maison.

La diatribe de Chrissy a commencé quand elle a posté une photo de sa nourriture et a écrit: Chicken n dumplin night at the legend legend. Merci à @TheKalenAllen de me rappeler que je le voulais. (sic) ”

La star de “ Lip Sync Battle ” a rapidement été inondée de commentaires, beaucoup d’entre eux lui disant que le plat avait l’air trop sombre pour être une recette classique de poulet et de boulettes, qui a souvent un bouillon plus léger à base de crème.

Un fan a écrit: “Je ne cuisinerai jamais, ça ne vous fera pas honte, mais je n’ai jamais vu un poulet à la sauce brune et des boulettes. Est-ce un secret inexploité?”

Alors qu’un autre a simplement ajouté: “Pourquoi est-il marron?”

Après qu’un abonné ait remarqué que le plat de Chrissy ressemblait plus à du gombo et non au poulet et aux boulettes, le modèle s’est irrité et a répondu: “Soupir. Le gombo est une recette complètement différente avec de la soupe. La couleur n’est pas la différence entre le gombo et le poulet et les boulettes. (Sic ) ”

La même fan a alors demandé pourquoi elle était “défensive” à propos de la nourriture, ce à quoi elle a répondu: “Parce que j’ai 500 personnes qui baisent ma nourriture sur Twitter chaque jour. C’est pourquoi! (Sic)”

Chrissy a ensuite pris un moment pour se calmer, et lorsqu’elle a dit à ses fans qu’elle n’avait “rien d’autre que de l’amour” pour elle, elle a révélé la raison pour laquelle elle se passionne tant pour la nourriture.

Elle a écrit: “Je sais que je suis désolée, je suis juste sur la défensive, car j’ai 500 personnes qui me disent que ça ne va pas et que je suis une gamine de nourriture. Lol, je suis désolée.

“Je vous aime les gars, je suis désolé. Je suis juste de mauvaise humeur.”

