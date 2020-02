Chrissy Teigen ‘excitée’ pour la nouvelle vie du prince Harry et de la duchesse Meghan au Canada

2020-02-22 02:30:05

Chrissy Teigen est “tellement excitée” pour son amie Meghan, la duchesse de Sussex, et son mari le prince Harry, alors qu’ils ont décidé de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale et de déménager au Canada.

La mannequin de 34 ans a déjà travaillé avec Meghan lorsqu’ils étaient tous les deux des porte-documents sur “Deal or No Deal” entre 2006 et 2008, et Chrissy a maintenant dit qu’elle adorait voir son ancienne co-star faire “ce qui est le mieux pour sa famille” , alors qu’elle et son mari, le prince Harry, se préparent à quitter leurs fonctions royales.

Chrissy a déclaré à l’émission “etalk” du Canada: “Je suis tellement excité pour eux … Je suis un grand fan de la famille royale et j’aime Meghan. J’adore leur pouvoir de pouvoir faire ce qu’ils veulent – jeter un œil à leur famille et faire ce qui est le mieux pour leur famille. Je pense que c’est fantastique. ”

Et la beauté a toujours été fan d’Harry et Meghan, comme elle l’a admis en 2018 quelques mois seulement après que le couple royal eut fait le nœud, qu’elle était “surtout fan” de l’ancienne actrice.

Elle a dit à l’époque: “Je suis particulièrement fan de Meghan. J’étais sur ‘Deal or No Deal’ avec elle et elle était charmante. Tout le monde me demande à quoi elle ressemblait et je dis: ‘Désolé, pas de saleté. Elle est magnifique . ‘ ”

Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, ont annoncé leur décision de se retirer de leurs fonctions royales dans un article sur les réseaux sociaux le mois dernier.

Ils ont écrit: “Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution.

«Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres« supérieurs »de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.

“C’est avec vos encouragements, notamment au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement.

“Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages.

«Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative.

“Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos merci pour votre soutien continu. ”

Le couple se retirera officiellement le 31 mars.

