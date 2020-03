Chrissy Teigen: gérer la santé mentale est «difficile»

2020-03-04 19:00:06

Chrissy Teigen dit que la gestion de sa santé mentale a été «très difficile» récemment, car elle admet qu’elle n’a pas «pris soin d’elle-même» ni «géré» ses médicaments.

La mannequin de 34 ans a lutté contre la dépression post-partum dans le passé après la naissance de ses enfants – Luna, trois ans et Miles, 21 mois – et a maintenant dit qu’elle avait récemment de nouveau des problèmes de santé mentale, car elle n’a pas «prendre soin d’elle-même» ou «gérer» ses médicaments.

Chrissy – qui a ses deux enfants avec son mari John Legend – a expliqué: “Le mois dernier a été vraiment difficile. Je dirai à John:” Au fond, je sais que je suis heureux. ” Mais je pense que toute personne anxieuse sait qu’il est physiquement pénible de penser à faire des choses. Parfois, chercher son médicament, c’est comme ramasser un haltère de 60 kg que je n’ai pas envie de ramasser et je ne sais pas pourquoi.

“Mais je sais aussi que je n’ai pas été bon avec moi-même. Je ne contrôlais pas mes pilules. Je les prenais juste quand je me souvenais. Ma chimie a été rejetée. Alors je me reconstruis. Il y a des moments où je allez vous coucher à 18h30 et réveillez-vous à 6h du matin et allongez-vous simplement en pensant – c’est comme si vous ne pouviez pas dormir suffisamment. ”

Le modèle de maillot de bain Sports Illustrated dit que sa santé mentale a également été affectée par sa bataille avec la confiance en son corps, qui s’est aggravée lorsqu’elle a eu des enfants, car son poids “normal” a augmenté.

Elle a ajouté: “Je me pesais tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs. Je savais ce que les balances diraient après chaque repas. Je l’ai fait pendant huit ans et j’avais ce poids auquel je voulais être. Cela a changé avec Luna, et vraiment changé avec Miles [her son, two], où il m’a fallu un an pour être à l’aise avec mon nouveau numéro normal. ”

Et maintenant qu’elle est mère de deux enfants, l’auteur de «Cravings» cherche à lui enseigner l’importance de sujets tels que le féminisme.

S’adressant au numéro printemps / été 20 du magazine GLAMOUR, elle a déclaré: “Nous allons parler à [Luna] de la même manière que nous aurions aimé l’entendre. Nous ne nous censurons pas vraiment en parlant de corps. Nous n’avons pas ce tabou qui va de pair avec le mot «pénis» ou «vagin», c’est idiot. Et vous vous assurez que votre garçon est l’ultime féministe, qu’il aime et respecte les femmes. Vous devez les élever pour devenir des féministes. Tel est notre avenir. ”

Lire l’intégralité du numéro de GLAMOUR du printemps / été 20, disponible en téléchargement numérique et en kiosque jeudi (05.03.20). https://www.glamourmagazine.co.uk/article/chrissy-teigen-glamour-magazine-ss20-cover-interview

Mots clés: Chrissy Teigen, John Legend

