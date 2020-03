Chrissy Teigen lutte contre un cauchemar récurrent

2020-03-05 20:00:06

Chrissy Teigen vit “le même cauchemar depuis des mois”, qui, selon elle, est causée par “une sorte de fantôme ou d’esprit mauvais”.

Chrissy Teigen vit “le même cauchemar depuis des mois”.

La star de ‘Lip Sync Battle’ pense qu’elle est en proie à “une sorte de fantôme ou d’esprit maléfique”, car elle a eu un cauchemar récurrent qui la laissera “trempée” de sueur lorsqu’elle se réveillera.

Dans un tweet, Chrissy a écrit: “Je fais le même cauchemar depuis des mois. Si je me réveille, je retombe dedans quand je me rendors. Et quand je me réveille officiellement, je suis trempé et si triste toute la journée. Je suis fatigué !! Dormir dans une autre pièce ce soir (sic) ”

Et sur son histoire Instagram, la mannequin de 34 ans a expliqué son épreuve effrayante, car elle a dit qu’elle “ne pouvait plus vivre de cette façon” après avoir été traquée par le rêve pendant des mois.

Posant une vidéo d’elle au lit, elle a déclaré: “Je sais que cela semble fou, mais je pense que j’ai une sorte de fantôme ou de mauvais esprit et j’ai les pires cauchemars. J’irai me coucher très tôt et je dormirai si longtemps et Je vais me réveiller trempé parce que j’ai juste le cauchemar le plus terrible. C’est toujours le même cauchemar.

“J’en ai assez et ça ruine ma vie, alors je dors dans une autre pièce ce soir. Nous verrons si cela fait une différence.”

Chrissy n’a pas expliqué ce que le cauchemar impliquait, mais a dit qu’il “conduisait [her] fou “et” faisant littéralement [her] fou”.

Elle a ajouté: “Je comprends que c’est très privilégié d’avoir une chambre supplémentaire, mais je le fais. Cela s’appelle une chambre d’amis. C’est là que les invités dorment quand ils viennent. Il n’y a pas d’invités ici, donc je dors ici ce soir.

“J’ai besoin d’énergie, j’ai besoin de me sentir bien. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus faire ce cauchemar. Ça me rend fou. Ça me rend littéralement fou. Je dois m’arrêter, ça doit s’arrêter.”

