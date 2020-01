Chrissy Teigen ne jure que par ce dessert sans cuisson de 2 minutes qui comprend cette céréale préférée

Le mannequin Chrissy Teigen divertit ses millions d’adeptes sur ses plateformes de médias sociaux, publiant sur tout, de la politique au divertissement en famille. Teigen est également connue pour être une passionnée de cuisine, écrivant plusieurs livres de cuisine et lançant son site Web Cravings en novembre.

La co-animatrice de Lip Sync Battle est très généreuse avec ses hacks culinaires et a déjà partagé cette recette de dessert simple qui est apparemment un grand plaisir pour la foule.

Chrissy Teigen | David Crotty / .

Les «envies» de Chrissy

En annonçant la première de son site Web sur Twitter, Teigen a imploré ses disciples de découvrir son nouveau travail d’amour. “Nous l’avons fait nous l’avons fait c’est fini !!! CRAVINGSBYCHRISSYTEIGEN.COM est en place! (Veuillez applaudir) », a-t-elle écrit sur Twitter en novembre.

Teigen a enregistré un message personnel

à propos de son nouveau site qui comprenait sa famille. “Je voulais faire un vrai

site Web où il était une véritable communauté de gens qui aiment les envies, l’amour

les livres de cuisine, j’adore les ustensiles de cuisine, juste un endroit où vous pouvez tout voir

c’est notre famille », a-t-elle déclaré dans sa vidéo d’annonce avec son mari John.

Légende et deux enfants, Luna et Miles, selon People. «Nous voulions tout partager en un seul endroit pour vous

les gars.”

La base de fans du mannequin a immédiatement recherché la dernière création de Teigen, qui a eu tellement de trafic que le site s’est écrasé. Elle avait apparemment pris un bon départ.

Ils sont géniaux!

Teigen est connue pour utiliser des ingrédients non traditionnels lorsqu’elle cuisine, et les desserts ne sont pas différents. Bien qu’elle ne soit pas grande en cuisson, Teigen propose une recette de gâterie sucrée qui prend littéralement deux minutes et utilise cette céréale bien-aimée.

Ne laissant rien se perdre, Teigen utilise des compléments restants de sa célèbre recette de pain grillé français avec des flocons givrés salés pour faire ce dessert pratique qui offre un facteur «wow».

«Prenez une tasse

de flocons givrés, les jeter dans du beurre fondu – pas pour devenir détrempé, juste

assez pour les enrober et saupoudrer de sel, et vous obtenez ce fou

délicieuse garniture sucrée-salée », conseille Teigen, selon Delish. “Nous l’avons mis sur la crème glacée à la noix de coco, et c’est tellement bon.”

Rester simple

Maintenant, avec deux jeunes enfants en remorque, Teigen adopte une approche beaucoup plus détendue de la vie, qui comprend son temps dans la cuisine. “Dans mon premier livre de cuisine (” Cravings: Recettes pour tous les aliments que vous voulez manger “en 2016), je ne peux pas croire que j’ai dit que je voulais que vous fassiez tout vous-même. «Faites frire vos propres wontons!», Se souvient Teigen, selon Good Housekeeping. “Deux enfants plus tard, je m’excuse.”

Dans son livre de suivi de 2018 «Cravings: Hungry for More: A Cookbook», Teigen a choisi une approche plus accessible en mettant l’accent sur le plaisir. «Deux enfants, vous ne pouvez plus manger comme avant. J’ai changé, alors le livre a dû changer », a-t-elle déclaré à Women’s Health en 2018. “Avec le premier livre, je voulais sortir les gens de l’espace de tête d’un repas de 15 minutes avec moins de cinq ingrédients. Maintenant, je m’identifie davantage avec les gens qui n’ont pas le temps pour ça … *** Vous pouvez prendre des risques et toujours utiliser les saveurs que vous aimez, et la plupart du temps, ça se passera plutôt bien. “

le

maven des médias sociaux se concentre désormais sur la vie dans le moment présent et sur

jour apporte. “Ma nouvelle devise ces jours-ci est de suivre le courant: en fait,

vous apprend à être une meilleure personne et à ne pas être aussi névrosé sur le temps et

horaires », a déclaré Teigen. “Tout ce qui va fonctionner pour faire une belle journée, allez

avec ça. Je suis vraiment une personne qui aime être présente. ”