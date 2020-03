Chrissy Teigen ouvre pour la première fois la chirurgie plastique

Chrissy Teigen est devenu clair, parlant pour la première fois de subir une chirurgie plastique au début de sa carrière de mannequin.

Il est surprenant qu’elle n’ait pas révélé cela auparavant, compte tenu de sa candeur et de son franc parler à peu près tout dans sa vie, mais il s’avère que l’ancienne mannequin est passée sous le couteau pour une raison très spécifique lorsqu’elle avait environ 20 ans.

“J’ai fait mes seins”, a-t-elle dit Glamour UK. “C’était plus pour un maillot de bain. Je me suis dit, si je vais poser, allongé sur le dos, je veux qu’ils soient pointus!”

Malheureusement, ce qui avait du sens il y a plus d’une décennie pour sa carrière n’est plus si pratique maintenant qu’elle est mère de deux enfants et ne travaille plus activement comme mannequin. En plus de cela, elle est mère de deux enfants, ce qui signifie qu’elle a été enceinte deux fois. Et cela signifie que son corps a déjà subi deux changements spectaculaires, et dans les deux cas, ces changements ont eu un impact sur ses seins.

“Vous avez des bébés et ils se remplissent de lait et se dégonflent et maintenant je suis foutue”, a-t-elle déclaré avec candeur.

“Je pense que vous êtes censé remplacer [implants] tous les dix ans “, a poursuivi Chrissy.” Mais quand vous avez des enfants, vous pensez [the risks] de la chirurgie et je pense, “Ce n’est pas la façon dont je veux mourir, dans la chirurgie des seins.” “

Maintenant, elle est prête à faire quelque chose de tout à fait différent, en disant à la sortie: “Je veux qu’ils sortent maintenant.” Au lieu de cela, elle a ajouté: “Si je pouvais faire une chose, ce serait d’avoir un ascenseur.”

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une chose de confiance en soi, Chrissy a dit qu’elle n’avait même pas eu d’augmentation mammaire pour augmenter la taille de son buste, et en fait, elle n’était pas du tout devenue plus grosse.

“Je les ai gardés dans la même taille de bonnet. Je viens de les remplir, donc ils sont plus ronds et plus fermes”, a-t-elle expliqué. “J’avais un quart de tasse en forme de” larme “dans le bas et j’ai rempli la poitrine.”

Avoir des enfants a provoqué un autre changement dans la relation de Chrissy avec son corps, et celui-ci qu’elle considère certainement comme plus positif.

“Je me pesais tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs. Je savais ce que la balance dirait après chaque repas”, a-t-elle expliqué. “J’ai fait ça pendant huit ans et j’avais ce poids auquel je voulais être.”

Tout a changé quand elle a eu Luna, sa fille avec John Legend, puis à nouveau avec Miles. “Il m’a fallu un an pour être à l’aise avec mon nouveau numéro normal.”

La beauté de cela est que plutôt que de chasser un certain nombre qu’elle assimile à la beauté et à l’estime de soi, Chrissy embrasse le corps dans lequel elle est et tant qu’elle en prend soin et qu’elle est en bonne santé, qu’elle apprend à l’aimer. Quelle belle relation à avoir avec son corps.

