Chrissy Teigen paie Luna pour poser pour des photos

2020-02-26 17:00:05

Chrissy Teigen soudoie sa fille Luna pour qu’elle pose pour des photos à publier sur Instagram.

Chrissy Teigen doit soudoyer sa fille pour apparaître dans ses publications Instagram.

La mannequin de 34 ans est une fervente utilisatrice des médias sociaux et bien que ses enfants Luna, trois ans et Miles, 21 mois, de John Legend et de son mari, apparaissent régulièrement sur son compte, elle a admis que son fils aîné accepte seulement de poser en échange de des bonbons ou de l’argent.

S’adressant à People, Chrissy a admis: “Elle déteste définitivement les photos, les paparazzis, n’importe quoi. Elle fait tout ce que vous voyez sur mon Instagram pour un trimestre ou un Sour Patch Kid.”

La star de “ Lip Sync Battle ” a été ciblée par des critiques de sa parentalité en raison de ses publications sur les réseaux sociaux – mais à une occasion, cela a été utile.

Elle a expliqué: “Il y a eu une fois j’ai été vraiment surprise. J’ai posté une première photo Instagram de Luna et j’ai reçu quelques commentaires disant qu’elle avait une cravate, vous devez l’emmener chez un médecin immédiatement et je me disais ‘ Va te faire foutre! Qu’est-ce que ça veut dire?

Et puis je l’ai fait et elle avait une cravate! Nous l’avons réparé. C’est la seule fois que cela a fonctionné. ”

Bien que Chrissy ait connu des «moments difficiles» avec son aîné, elle leur en est reconnaissante car ils ont finalement fait d’elle un meilleur parent.

Elle a dit: “Maintenant, Luna et moi ne pourrions pas être plus proches. Je ne serais pas la maman que je suis maintenant avec Miles si Luna ne m’avait pas donné ces moments difficiles au début. Et maintenant je sais à quel point nous sommes proches donc aide beaucoup. ”

Mais la beauté brune a admis que c’était difficile quand ses enfants étaient plus “attirés” par leur père qu’elle.

Elle a dit: “Je me sens beaucoup quand les enfants sont très attirés par John. Vous le voyez et vous l’aimez parce que vous savez que vous avez choisi la bonne personne. Mais alors vous êtes aussi comme, pourquoi ne m’aiment-ils pas En tant que mère, vous êtes censée avoir ce lien avec votre enfant et quand cela ne se produit pas, vous commencez à devenir triste. “

Mots clés: Chrissy Teigen

Retour au flux

.