Chrissy Teigen reçoit «beaucoup de critiques» sur ses compétences parentales

La mannequin américaine Chrissy Teigen a révélé qu’elle reçoit “beaucoup de critiques” pour ce qu’elle nourrit ses enfants.

La mannequin de 34 ans – qui a des enfants Luna, trois ans et Miles, 21 mois, avec son mari John Legend – a révélé qu’elle recevait souvent des messages critiques via les réseaux sociaux de végétaliens et végétariens sur ce qu’elle nourrissait ses enfants.

Elle a déclaré à l’émission “Today”: “Chaque fois que je poste une photo d’eux tenant des côtes levées ou mangeant des saucisses, je reçois beaucoup de critiques.

“Les végétaliens et les végétariens sont fous et pensent que nous leur imposons de la viande à un jeune âge. Ils paniquent.”

Chrissy reçoit également des critiques concernant des choses comme la sécurité automobile et leurs habitudes de regarder la télévision.

Elle a partagé: “S’ils ont un aperçu du siège d’auto, il y a beaucoup de discussions sur la boucle.

“Peut-être pendant une demi-seconde, la sangle a glissé. Et la télévision est une autre grosse. Nous avons beaucoup de télévision dans ma maison. John et moi travaillons à la télévision; nous aimons regarder la télévision.”

Chrissy admet librement se mettre sous pression en ce qui concerne ses compétences parentales.

Cependant, le modèle est devenu plus philosophique sur le stress quotidien de la maternité, affirmant qu’elle a appris qu’elle “ne peut rien prendre personnellement”.

Chrissy – qui est mariée au musicien lauréat d’un Grammy depuis 2013 – a expliqué: “Quand Luna était un petit bébé, je devenais si triste.

«Je me souviens d’avoir été déçu parce que j’avais l’impression qu’elle ne m’aimait pas autant qu’elle aimait John. C’était la chose la plus stupide et la plus stupide à s’inquiéter.

“Maintenant, quand Miles s’éloigne de moi, je ne le prends pas de la même manière. Je sais à quel point Luna et mon lien sont forts, et je sais que Miles et moi serons là aussi. Vous ne pouvez rien prendre personnellement.”

