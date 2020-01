Chrissy Teigen répond aux tendances du homard rouge après que le gémissement épique de son petit ami soit devenu viral sur Twitter

Elle a proposé de lui faire cuire des sopes – mais ce n’était pas ce qu’il avait demandé.

Une femme qui a partagé le gémissement épique de son petit ami sur le fait qu’elle ne le reçoive pas est devenue virale lundi Chrissy Teigen carillon.

Sur son compte Twitter, Teonna Robles a partagé des captures d’écran d’un échange avec le “roi” sans nom et autoproclamé qui lui a demandé d’aller lui chercher de la nourriture de la chaîne des fruits de mer … et qui était plus que contrarié quand elle a osé lui proposer de cuisinez plutôt pour lui.

Comme le montrent les grappins, la conversation a commencé lorsque Teonna lui a envoyé des photos de recettes de sopes plutôt délicieuses. “On fait ça, tu veux ça?” elle a demandé. “Je sais que vous avez envie de homard rouge, mais je n’ai pas non plus beaucoup d’argent après avoir payé mes factures et ce serait plus facile pour moi.”

Évidemment, il ne voulait pas ça.

“Ne me demandez pas ce que je veux manger, puis dites-moi de choisir quelque chose de nouveau”, est venu sa première réponse.

Après lui avoir dit qu’elle n’appréciait pas comment il lui avait parlé, s’excusant de ne pas avoir exactement ce qu’il voulait et réitéré son offre de lui apporter de la nourriture, les vannes s’ouvrirent.

“Non, je suis koo. Vous avez entendu ce que j’ai dit”, a-t-il commencé ce qui allait devenir un flot de 36 textes sans réponse.

“N’essayez pas de jouer une position qui ne vous convient pas alors. Vous n’êtes clairement pas à mon niveau et ne pouvez pas vous permettre de soutenir un homme de mon calibre.”

“Toute femme qui s’attendrait à ce qu’un roi abaisse ses normes simplement parce que cela vient d’elle est délirante. Ma qualité de vie ne diminuera pas parce que vous voulez que je vous en soit reconnaissant pour moins que je mérite autant que je travaille. Vous dites que vous ce n’est pas ma chienne comme si ce n’était pas ton intention est drôle. Tu ne peux pas gérer la position supérieure alors ne postule pas pour le travail.

“Je sais que tu n’es pas financièrement stable. Tu n’as pas ta propre merde. Tu n’es pas là où je suis physiquement mentalement spirituellement ou financièrement. Alors comment ça me fait chier de perdre quelqu’un qui est loin de mon niveau. Explique cela.”

“Vous ne pouvez même pas me procurer un repas de 50 $. Mais vous m’avez demandé ce que je voulais”, a-t-il déploré.

“Tu penses que je n’ai pas eu de femmes qui m’attrapent du homard rouge avant? Tu veux être celle qui est proche de moi mais tu as raison tu n’es pas la seule pour moi. Idek pourquoi tu essayes si tu sais que tu ne l’es pas dans ma ligue. Vous êtes délirant. Trouvez un homme où vous êtes. “

“Vous devez être qualifié pour être avec un homme qui fait autant que moi. Laissez-moi vous dire que je sais que je mérite de manger du homard rouge”, a-t-il poursuivi, avant de se vanter: “Je l’ai mangé 4 fois par semaine l’année dernière.”

«C’est exactement pourquoi tu n’es pas ma chienne. Tu ne peux pas être ma chienne tu es fauché. Obtenez un nouvel emploi puis venez me saluer. Vous ne pouvez même pas vous permettre un repas de famille.

cet homme avait du homard rouge 4 jours par semaine pendant un an. il a un empoisonnement au mercure

– christine teigen (@chrissyteigen) 6 janvier 2020

“Voyez-vous à quel point les gens sont irrespectueux”, a demandé Teonna dans un message partagé et aimé des dizaines de milliers de fois. “Je n’ai rien fait, mais je fais tout pour cet homme. AIDÉ LUI A FAIRE DES AFFAIRES ET À LUI PRENDRE DE LA NOURRITURE OU CE QU’IL A BESOIN LORSQU’IL LUI LUTTE ET PARCE QUE JE CANT CETTE FOIS C’EST COMME IL VIENT À MOI. “

Inévitablement, Chrissy Teigen a même pesé.

“cet homme avait du homard rouge 4 jours par semaine pendant un an. il a un empoisonnement au mercure”, a-t-elle tweeté.

Sur sa page Twitter, Teonna a expliqué qu’elle ne voyait le gars que depuis un mois et que le “roi” était “cassé”, luttant pour faire payer le loyer et payer son salaire et se plaignait à moi tout le temps comme si j’étais va le réparer. “

