Chrissy Teigen & # 039; s dépression & # 039; flatline & # 039;

Chrissy Teigen a connu une “ligne de vie plate” lorsqu’elle était aux prises avec la dépression post-partum après la naissance de sa fille Luna.

Le modèle Sports Illustrated – qui a des enfants Luna, trois ans, et Miles, 22 mois, avec son mari John Legend – n’était initialement pas convaincu qu’elle avait le trouble de l’humeur après la naissance de son premier enfant parce que ses sentiments ne correspondaient pas à ceux qu’elle ” d lire sur les autres femmes qui vivent.

Elle a déclaré: “C’est arrivé trois mois après la naissance de Luna.

“C’était une triste existence. Il n’y avait pas de sommets. C’était une ligne de vie plate pendant quelques mois. Vous entendez ces histoires horribles de gens ne voyant pas leur enfant comme eux, ou voulant leur faire du mal, et je ne me suis jamais senti de cette façon. C’est pourquoi j’ai retardé la vérification car je me détestais, pas mon enfant.

“Je ne sais pas pourquoi je ne m’en suis pas rendu compte, comme c’était si évident pour tout le monde! John était là quand le médecin a posé le diagnostic et, bien sûr, il le savait déjà. Je ne savais pas que ça pouvait se faufiler alors en retard ou que cela puisse arriver à quelqu’un comme moi, où j’ai toutes les ressources. J’avais des nounous et ma maman vivant avec nous. ”

Chrissy a rappelé comment cette condition la rendait “très introvertie” et qu’elle avait perdu beaucoup de poids.

Elle a dit: “Vous dites que vous l’avez et les gens pensent:” Est-ce qu’elle va sauter d’un toit avec son enfant? ” Ils ne savent pas qu’il y a tellement de niveaux, je suis devenu très introverti, j’avais une anxiété paralysante de sortir.

“Et j’ai perdu le poids de mon bébé et plus en un mois. J’ai posté une photo de moi en train de préparer un déjeuner pour la fête des mères. Je repense à cette photo et c’est la plus mince que j’aie jamais vue.”

Et Chrissy a réalisé au cours de la période difficile de sa vie qu’elle avait une “personnalité très addictive.

Elle a déclaré au magazine britannique Glamour: “Je buvais tellement. Je pense que c’est pourquoi j’ai perdu autant de poids, parce que je me remplissais de vin et je suis ce genre de personne qui a besoin d’énergie, j’ai besoin de bouger, j’ai besoin de avoir le chaos. ”

Mais la star de ‘Lip Sync Battle’ n’était pas si inquiète d’avoir une expérience similaire avec Miles parce qu’elle était préparée.

Elle a déclaré: “Cela a rendu les choses beaucoup plus faciles tout en sachant que nous les repérerions immédiatement si cela se reproduisait.

“Quand vous y êtes, vous ne réalisez pas à quoi ressemble la vie en dehors du trou et donc je n’étais pas inquiet [with Miles] parce que nous l’avons résolu. Il y a tellement de choses avec Miles, comme ne pas venir me voir en premier lorsque d’autres personnes sont là, qui m’auraient affecté si Luna avait fait de même.

“Je pensais qu’elle ne m’aimait pas ou ne voulait pas être avec moi, mais c’était dans ma propre tête.”

