Chrissy Teigen se fiche de la Saint-Valentin

2020-02-14 02:30:05

Chrissy Teigen “ne se soucie pas” de la Saint-Valentin, car elle admet que son mari John Legend est un plus grand fan qu’elle.

Chrissy Teigen “ne se soucie pas” de la Saint Valentin.

Vendredi (14.02.20), la mannequin de 33 ans célébrera les vacances romantiques avec son mari John Legend, mais a déclaré que la hitmaker “ All of Me ” était beaucoup plus investie dans l’événement qu’elle ne le serait, comme elle le ferait soyez heureux de “rester à la maison”, plutôt que de sortir pour un rendez-vous somptueux.

Dans un article sur son site Web Cravings, Chrissy a révélé: “Je ne me soucie vraiment pas de la Saint-Valentin ou des sorties – c’est John qui s’en soucie. Croyez-moi, je peux passer des jours sans rien faire et rester à la maison – je m’épanouirais . ”

La star de “ Lip Sync Battle ” dit que ses dates préférées pour la Saint-Valentin incluent souvent des plats cuisinés maison que John, 40 ans, prépare lui-même.

Elle a ajouté: “Mes dates préférées sont en fait quand nous restons à la maison et John cuisine – il fera soit du poulet jamaïcain ou des côtelettes d’agneau Jerk (selon mon humeur) et c’est vraiment ma version du paradis. Les deux sont si riches en saveurs, mais assurez-vous de les manger avec du riz à la banane et des plantains pour ce mélange parfait de sucré et salé! ”

Et depuis qu’elle est devenue la mère de sa fille de trois ans, Luna, et de son fils de 20 mois, Miles, Chrissy aime les impliquer dans les célébrations de sa Saint-Valentin.

Elle a écrit: “Maintenant, avec Toons, je vais acheter le s ** t d’Amazon et Etsy pour faire des petites cartes de Saint Valentin pour ses camarades de classe et faire toutes les choses mignonnes. Autocollants, tout en forme de coeur, paillettes, je vais acheter c’est tout pour moi plus que pour elle, mais ça m’apporte tellement de joie. ”

Pendant ce temps, Chrissy a récemment avoué avoir recherché son mari John sur Google quand ils ont commencé à sortir ensemble, juste pour voir ce que les gens disaient de leur romance.

Elle a dit: “Il était un peu connu à l’époque pour être dans le placard ou pour modéliser. J’avais l’habitude d’aller sur les sites Web et c’était toujours soit comment j’étais sa barbe, soit comment il payait ses anciennes petites amies, ou comment il était avec un nouveau modèle. Je lirais tout. ”

Les tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois en 2007 lorsque Chrissy a été invité à jouer dans le clip de son tube “ Stereo ” et John a également révélé que la relation est devenue sérieuse très rapidement car il ne pouvait pas résister à l’esprit rapide de Chrissy.

Il a ajouté: “Elle a juste diverti l’enfer hors de moi, m’envoyant des textos. Ce que les gens répondent dans ses tweets aujourd’hui était la même énergie dans ces textes. Je ne savais pas que je voulais quelqu’un de drôle jusqu’à ce que je sois en fait avec quelqu’un de drôle. “

Mots clés: Chrissy Teigen, John Legend

Retour au flux

.