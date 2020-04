Chrissy Teigen se sent un peu «émotive» au milieu des coronavirus

2020-04-06 20:30:05

Chrissy Teigen se sent un peu “émotive” en s’isolant d’elle-même avec sa famille à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le modèle «Sports Illustrated» a avoué que le verrouillage était «en train de l’atteindre un peu» et qu’il était soudain devenu très «réel».

S’exprimant sur The Ellen DeGeneres Show, qui est diffusé depuis chez soi dans le climat actuel, elle a expliqué: “C’est vraiment irréel. De toute évidence, c’est la situation la plus irréelle de tous les temps, mais bien sûr, nous nous en sortons bien. expérience irréelle et surréaliste pour notre famille et tout le monde là-bas. Alors oui, c’est assez fou … Andy [Lassner, Ellen’s producer] et je parlais hier, et nous avons officiellement décidé que cela nous toucherait certainement un peu. Nous en sommes devenus plus émus. C’est devenu très réel. C’était un peu bizarre, c’est arrivé très vite … C’est amusant d’être léger et de faire des blagues et d’essayer de rendre les gens heureux et d’en rire, mais ensuite ça vous frappe vraiment, et vous traversez ces hauts et les bas . Ce que nous traversons en ce moment est sans précédent et c’est irréel. ”

Pendant ce temps, Chrissy avait déjà parlé de vivre une «vie plate» lorsqu’elle était aux prises avec une dépression post-partum.

Le mannequin – qui a des enfants Luna, trois ans, et Miles, 22 mois, avec son mari John Legend – a partagé: “Cela s’est produit trois mois après la naissance de Luna. C’était une triste existence. Il n’y avait pas de sommets. C’était une ligne plate de la vie pendant quelques mois. Vous entendez ces histoires horribles de gens qui ne voient pas leur enfant comme eux, ou qui veulent leur faire du mal, et je ne me suis jamais senti de cette façon. Je ne sais pas pourquoi je ne m’en suis pas rendu compte, comme c’était si évident pour tout le monde! John était là quand le médecin a posé le diagnostic et, bien sûr, il le savait déjà. Je ne savais pas que ça pourrait se faufiler si tard ou que cela pourrait arriver à quelqu’un comme moi, où j’ai toutes les ressources. J’avais des nounous et ma mère qui vivaient avec nous. “

