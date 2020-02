Chrissy Teigen sur les raisons les plus ridicules pour lesquelles elle a honte de maman

Chrissy Teigen n’est pas étrangère aux critiques des parents qui la surveillent à chaque mouvement sur les réseaux sociaux.

Et bien que l’auteur de mannequin devenu livre de cuisine soit “beaucoup mieux” pour ne pas applaudir tous ceux qui viennent la chercher sur Twitter et Instagram, elle a déclaré à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager elle voit et entend toujours tout.

Et elle signifie tout. Teigen a poursuivi en disant que la raison n ° 1 pour laquelle elle était honteuse en ligne était ce qu’elle nourrissait ses deux enfants avec son mari John legend: Luna de 3 ans et Miles de 21 mois.

“C’est à peu près tout”, a déclaré Teigen, qui compte plus de 28 millions de followers sur Instagram. “Chaque fois que je poste une photo de [my kids] tenir des côtes ou manger des saucisses, je reçois beaucoup de critiques. Les végétaliens et les végétariens sont fous et pensent que nous leur imposons de la viande à un jeune âge. Ils paniquent. “

“S’ils ont un aperçu du siège d’auto, il y a beaucoup de discussions sur la boucle”, a-t-elle poursuivi. “Peut-être pendant une demi-seconde, la sangle a glissé.”

“Et la télévision est un autre grand”, a-t-elle ajouté. “Nous avons beaucoup de télévision dans ma maison. John et moi travaillons à la télévision; nous aimons regarder la télévision.”

Kotb a ri en se rappelant avoir vu une photo de Miles portant une couche que Teigen avait postée sur Instagram, notant dans sa légende qu’elle savait bien que la bande sur sa couche était bleue, ce qui signifie qu’il devait être changé.

“Ouais!” Chrissy était d’accord. “La seconde où ils voient une bande bleue, ils sont comme, ‘Tu dois changer ce bébé!'”

Bien qu’elle ait dit que la pêche à la traîne alors qu’elle venait de Luna avait vraiment l’habitude de l’atteindre, Teigen dit qu’elle est “tellement meilleure mentalement” pour faire face aux commentaires négatifs maintenant qu’elle a deux enfants et qu’elle est plus confiante en ses capacités.

“Honnêtement, vous savez juste ce qui va se passer avant que cela ne se produise”, a-t-elle expliqué. “Ils disent que neuf mamans sur 10 ont vraiment l’impression de ne pas faire assez bien leur travail, et c’était moi complètement. Maintenant, je me rends compte qu’il n’y a pas une bonne façon de faire quoi que ce soit. . Il y a un million de choses différentes que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, honnêtement. “

“Nous sommes nos pires critiques”, a-t-elle ajouté. “Donc, non seulement nous avons cela – comme notre propre jugement personnel et cette vendetta contre nous-mêmes – nous devons également lire les gens en ligne jugeant comment vous l’attachez dans le siège d’auto. Il y a ces voix partout tout le temps, et c’est difficile à éliminer. “

C’est pourquoi Teigen s’est associé à Pampers pour la campagne «Partagez la campagne d’amour» de la marque. Elle a dit qu’elle voulait aider à créer un espace sûr pour que les nouveaux parents se sentent soutenus.

