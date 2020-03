Chrissy Teigen taquine une nouvelle émission avec de vrais jugements sur Twitter

Chrissy Teigen doit vraiment être impatient d’y entrer et de commencer à porter un jugement sur les vrais problèmes des gens avec sa nouvelle émission sur Quibi, “La Cour de Chrissy”. La reine de Twitter a lancé sa plateforme préférée pour démarrer la première du 6 avril en résolvant les différends des gens en temps réel.

Teigen a appelé le tribunal Twitter en session jeudi matin, où le ton a immédiatement été donné avec une question de savoir si un hot-dog peut être considéré comme un sandwich. Il y a du pain, il y a des entrailles, mais est-ce suffisant?

Ouais, ça allait être un de ces jours. Veuillez noter que «Chrissy’s Court» correspondra davantage aux types d’affaires que vous verrez sur «Judge Judy» ou «Hot Bench», mais nous sommes également ici pour ce genre de délibérations totalement insensées. “Chrissy’s Court” devrait faire totalement une édition Twitter sur une base régulière.

Pour mémoire, Teigen a pris sa réponse très au sérieux – ou peut-être mélodramatiquement – en décrivant “un hot dog est un hot dog qui est une espèce de sandwich”.

Et à partir de là, elle était partie pour les courses, et apparemment juste à temps, alors que tout cet auto-isolement induit par le coronavirus a rendu certaines personnes un peu agitées par la présence désormais constante de leurs colocataires. Aux fins de cette histoire et du niveau de frustration des gens, les êtres chers sont considérés comme des colocataires.

Il y avait des questions sur l’étiquette des micro-ondes, les risques de radiation, le placement des poubelles et d’autres problèmes cruciaux pour vivre avec quelqu’un pendant une période prolongée.

Elle a même fait un suiveur solide, qui cherchait une décision qui permettrait à la mère de Chrissy de la débloquer après l’avoir fait il y a cinq ans … selon le fan, c’était de toute façon un malentendu.

Et puis il y avait la femme qui en a fait une pratique pendant ces temps difficiles de thésaurisation du papier toilette de mener des funérailles élaborées pour chaque rouleau comme il est épuisé et “meurt”. Chrissy a rendu une décision sur l’opportunité d’écouter ou non son adolescent embarrassé et de s’arrêter. Elle a également demandé: “Est-ce que ça va?”

Pareil, Chrissy.

Vous pouvez consulter quelques-unes de ses meilleures décisions ci-dessous en attendant le lancement de la véritable “Cour de Chrissy” sur Quibi le 6 avril (voir la bande-annonce ci-dessus), y compris une coda surprise pour sa session originale afin qu’elle puisse peser sur les plus inquiétants et horribles théorie de sortir de la sensation bizarre de docuseries de Netflix “Tiger King”:

Je pense que quelqu’un du nom de don est peut-être passé par une femme nommée hachoir à viande de carole, c’est sûr https://t.co/xLRzcVznNN

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

un hot dog est un hot dog qui est une espèce de sandwich https://t.co/7NW14I1gVR

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

JE * DÉTESTE * quand les gens font ça. temps de prison. #ChrissysCourt https://t.co/PHv21MjgjH

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

Je uhhhhh, ne pense pas que vous laissez le rayonnement sortir mais pourquoi ne pas simplement appuyer sur stop / cancel donc c’est comme si cela se faisait et le rayonnement uhhhh s’éteint je suppose que je ne sais pas putain https://t.co/2ZiSFpHB7r

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

les deux options absolument folles. J’en ai besoin pour entrer dans une armoire, le tribunal paiera pour le retrait de l’étagère https://t.co/B2paQjcSO0

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

Une peine de 5 ans pour avoir raté ses postes est une sanction suffisante. Je vais demander à un huissier de poivre thaï de vous débloquer aujourd’hui. #ChrissysCourt https://t.co/VTO15V4ggy

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

https://t.co/SGX0Nb6779 pic.twitter.com/PiSSUt3E1D

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

laissez-les baiser! #ChrissysCourt https://t.co/00w4OJlIaO

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

Le premier jour de la semaine est le lundi. Le dimanche est un jour de repos, il doit y avoir des jours avant un jour de repos, ce qui fait du dimanche le dernier jour de la semaine. #ChrissysCourt https://t.co/99SWd5bMGF pic.twitter.com/lvRsdSVnZ1

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

Ummm travail photoshop extrêmement justifiable oui – puis-je voir la photo s’il vous plaît #ChrissysCourt https://t.co/YhpOTwF4ac

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

Comment est-ce un argument? Est-ce appelé fromage à croquer ou fromage à cordes, Anya https://t.co/FTtQ0fUbAb

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

1. Tu fais ce qui te rend heureuse, ma fille. 2. Êtes-vous d’accord https://t.co/2mYDjEhKhW

– chrissy teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2020

