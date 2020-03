Chrissy Teigen Tweets Description graphique de la naissance après que Trump se plaint du test COVID-19

Chrissy Teigen a sorti les gros canons dans sa dernière brûlure de Le président Donald Trump.

Dimanche, le mannequin, 34 ans, s’est rendu sur Twitter pour claquer 45 ans après s’être plaint récemment d’avoir pris le coronavirus test, en disant qu’il n’y a “rien d’agréable à ce sujet.”

En réponse, Teigen a partagé une description très graphique de l’une de ses expériences les plus douloureuses: donner naissance à sa fille, Luna.

Tout a commencé après que l’actrice Sarah Thyre ait souligné comment elle avait “plusieurs mains poussé mon vagin pour essayer de sortir un seul putain de bébé”, tandis que Trump “râlait à propos d’un coton-tige qui pourrait sauver des millions de vit F ——- CK YOUUUUU. ”

Teigen a ensuite partagé le tweet de Thyre et a écrit: “Mon vagin a été déchiré dans mon trou du cul donnant naissance à Luna. J’ai eu un vagabond. F – k votre douleur d’écouvillon.”

L’auteur du livre de cuisine a poursuivi en entrant dans les détails de la naissance de Luna.

“Ils ont dû mettre un sac poubelle au bout du lit pour récupérer mon sang avant de piquer [sic] moi, où j’ai dû faire pipi en utilisant une bouteille d’eau comme source de douleur pendant 3 mois “, a tweeté Teigen.” l’écouvillon, je parie que c’est super rugueux. “

Un fan a ensuite répondu avec une photo de Teigen et de son mari John legend avec un nouveau-né Luna, écrire l’image a maintenant “une toute nouvelle signification”. Teigen a répondu: “Ouais, j’avais un trou géant ici.”

Voir les tweets non filtrés ci-dessous.

mon vagin a été déchiré dans mon trou du cul donnant naissance à Luna. J’avais un trou vagabond. baiser votre douleur d’écouvillon. https://t.co/AGBZD9WTmq

– christine teigen (@chrissyteigen) 23 mars 2020

ils ont dû mettre un sac poubelle au bout du lit pour recueillir mon sang avant de me coudre, où j’ai ensuite dû faire pipi en utilisant une bouteille d’eau comme fontaine de douleur pendant 3 mois. Donc voilà. l’écouvillon, je parie que c’est super rugueux.

– christine teigen (@chrissyteigen) 23 mars 2020

oui j’ai eu un trou de vagin géant ici https://t.co/BaoK4Ru0Uj

– christine teigen (@chrissyteigen) 23 mars 2020

Le coronavirus (COVID-19) compte plus de 354 670 cas confirmés et en a tué plus de 15 400 au 23 mars.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 160 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 41 000 Américains ont contracté le virus et plus de 470 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres continueront d’augmenter.

Les symptômes du coronavirus incluent fièvre, toux, essoufflement et difficulté à respirer, selon Organisation mondiale de la santé.

Selon le CDC, les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé chroniques sous-jacents – comme les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires – sont plus à risque de développer des complications de la maladie.

Pour voir plus de notre couverture sur COVID-19, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Clapbacks Savage Celebrity

.

Chrissy Teigen arrête un troll en claquant son derrière dans une photo de leggings effrontés