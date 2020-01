Christian Bale rit s’il connaît des co-stars

2020-01-23 12:30:04

Christian Bale adopte une approche par intérim de ses personnages car il ruine les scènes en riant s’il connaît trop bien ses co-stars.

Christian Bale adopte une approche par intérim car il ruine les scènes en riant s’il connaît trop bien ses co-stars.

L’acteur de 45 ans est connu pour s’immerger dans ses personnages et s’isoler du reste du casting et il a admis qu’il devait adopter la technique pour s’empêcher de perturber le tournage.

Parlant à MovieMaker.com de son rôle de Patrick Bateman dans ‘American Psycho’, il a expliqué: “Je commence à rire si je connais trop les gens. Je commence à rire au milieu des scènes. Surtout avec un personnage comme ça.”

La co-star de Christian, Chloé Sevigny, était convaincue que son attitude de stand-off signifiait qu’il ne l’aimait pas et elle a trouvé le tournage avec lui “assez difficile”, elle a donc été agréablement surprise par la “gentillesse” qu’il était quand ils faisaient la promotion du film.

Elle a dit: “Travailler avec Christian a été assez difficile parce que je ne connaissais pas toute cette histoire de méthode. J’étais assez fraîche. Je n’avais pas fait autant de films auparavant, et qu’un acteur se perdrait à un tel degré et était tellement consommé par la partie, j’avais du mal en quelque sorte … juste à vouloir socialiser avec lui, mais sentant que ce n’était pas le cas, puis mon ego me disait: “ Il ne m’aime pas? Est-ce qu’il pense que je ” suis une terrible actrice? ‘…

“Mais ensuite, quand nous sommes allés à des festivals et à des trucs après, comme Berlin et ainsi de suite, il était très amical à l’époque. Quand nous ne tournions pas, ne faisions pas de presse et d’autres trucs, il n’aurait pas pu être plus gentil.”

Et il a fallu un certain temps après avoir fait le film pour que la star oscarisée apprenne que le reste de la distribution pensait que Christian était le “pire acteur qu’ils aient jamais vu” jusqu’à ce qu’ils voient le film terminé.

Christian a ri: “Josh Lucas et moi avons tourné un film ensemble récemment et il m’a ouvert les yeux sur quelque chose que je ne connaissais pas. Il m’a informé que tous les autres acteurs pensaient que j’étais le pire acteur qu’ils aient jamais vu.

“Il me disait qu’ils n’arrêtaient pas de me regarder et de parler de moi, disant:” Pourquoi Mary (Harron, réalisatrice) s’est-elle battue pour ce type? Il est terrible. ”

“Et ce n’est que lorsqu’il a vu le film qu’il a changé d’avis. Et j’étais complètement dans le noir à propos de cette critique.

Mots clés: Christian Bale, Chloé Sevigny

Retour au flux

.