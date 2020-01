Christie Brinkley subira plus de traitement sur le bras

2020-01-23 12:30:04

Christie Brinkley doit subir un traitement supplémentaire sur son bras cassé cette semaine car il ne guérit pas “assez rapidement”.

Christie Brinkley doit subir un traitement supplémentaire sur son bras cassé car il ne guérit pas “assez rapidement”.

La mannequin de 65 ans a été forcée de se retirer de “ Dancing With the Stars ” après avoir subi les blessures quelques jours avant la première du spectacle en septembre dernier et elle devrait subir une thérapie au plasma riche en plaquettes (PRP), qui utilise des injections d’une concentration des plaquettes d’un patient pour accélérer le processus de guérison.

Elle a dit à ‘People Now’: “Je pars en fait vendredi. Je vais recevoir (du plasma riche en plaquettes) et une sorte de manipulation sur mon épaule, mon poignet et mon pouce.”

Christie – qui a subi une intervention chirurgicale d’urgence après sa chute pendant l’entraînement pour le spectacle – a toujours du mal à bouger son membre.

Elle a admis: “Je dois littéralement lever mon bras et le tenir.”

Mais malgré des progrès lents, le modèle est “plein d’espoir”, la procédure l’aidera et elle aura bientôt un mouvement complet.

Et si elle se rétablit complètement dans les mois à venir, Christie pourrait participer à la prochaine saison de “ DWTS ”, car les patrons de la série ont récemment admis qu’ils aimeraient la souhaiter la bienvenue l’année prochaine, même s’ils étaient ravis que sa fille, Sailor Brinkley Cook, entra pour prendre sa place sur le sol de la salle de bal.

Rob Mills, vice-président senior d’ABC Entertainment pour les séries alternatives, les émissions spéciales et les émissions de fin de soirée, a déclaré: “Parlez des gens que vous vouliez pour toujours! C’est Christie Brinkley!

“Nous fêtions quand elle a dit qu’elle le ferait, puis, comme vous l’avez vu, elle s’est cassé le poignet.

“C’était une si belle histoire que Christie a pu regarder sa fille, Sailor, le faire – c’était l’histoire classique que ‘Dancing With the Stars’ fait si bien; quand vous faites de la limonade avec des citrons. Mais maintenant nous ” J’adore la voir danser dans la salle de bal. “

Mots clés: Christie Brinkley

Retour au flux

.