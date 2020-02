Christina Aguilera annule un spectacle à Vegas en raison de “ graves difficultés techniques ”

2020-02-29 18:00:05

Christina Aguilera a été contrainte d’annuler son spectacle de Las Vegas vendredi soir (28.02.20) en raison de “graves difficultés techniques”.

La hitmaker “ Fighter ” devait jouer lors de son spectacle TheXperience au Nevada, mais elle a laissé les fans déçus après avoir été forcé d’annuler en raison de problèmes hors de son contrôle.

Elle a écrit: “J’ai le cœur brisé de dire que, malheureusement, le spectacle de ce soir à Las Vegas a été annulé en raison de graves difficultés techniques qui n’ont pas pu être résolues. Les remboursements seront émis automatiquement à votre point de vente d’origine. Je suis vraiment désolée pour ce désagrément. . xo … J’apprécie toujours tout votre amour et votre soutien. #TheXperience sera de retour demain (sic) ”

Pendant ce temps, Christina a précédemment admis qu’elle avait arrêté de partir en tournée parce qu’elle avait “vraiment peur” que ses enfants n’aient pas de “routines et de structure”.

Le “beau” hitmaker – qui a Summer Rain, cinq ans, avec le fiancé Matt Rutler et Max Liron, 11 ans, avec son ex-mari Jordan Bratman – a admis: “J’ai vraiment eu peur, je suis comme, comment les gens faire ça?

“Parce que je sais que les enfants ont besoin de, des routines et de la structure, comme l’heure du coucher, l’ordre, et comment, comment êtes-vous censé faire cela chaque fois que vous êtes dans des fuseaux horaires différents comme chaque nuit et que les choses changent?”

Et Christina pense que les tournées sont moins “narcissiques” maintenant que ses enfants l’accompagnent même si c’est “beaucoup de travail supplémentaire”.

Elle a dit: “C’est beaucoup de travail supplémentaire. Mais c’est incroyable. C’est en fait pourquoi j’hésitais parce que c’est beaucoup de jongler, tellement de chapeaux et tellement de choses en même temps. Je suis finalement Mama Bear, donc chaque fois que nous s’enregistrer dans un hôtel, c’est difficile. Parfois il est quatre heures du matin, mais ce n’est pas tout pour moi.

“C’est différent de tourner quand tu as 21 ans. C’est très narcissique, et tout ce à quoi tu penses c’est toi-même. Tout ce que tu dois penser c’est toi-même, et maintenant tu penses aux doudous et aux étoffes préférées et c’est tout les trucs de maman. ”

