Christina Aguilera donne des conseils aux adolescentes

Christina Aguilera aurait aimé croire davantage en elle-même à l’adolescence.

La star de 39 ans a admis qu’elle était “jeune et naïve à tout” lorsqu’elle a fait irruption sur la scène à l’âge de 19 ans avec son énorme succès “Genie In A Bottle” – qui est venu un an après avoir publié une interprétation de “Reflection” de ‘Mulan’ de 1998.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait à sa jeune personne, elle a répondu à ‘Entertainment Tonight’: “Il y avait tellement de choses qui se passaient à ce moment-là, j’étais tellement nouvelle et verte et jeune et naïve à tout.

“Je dirais probablement, ‘Crois en toi, tu as ça, ma fille!’ ”

Christina a travaillé sur une toute nouvelle chanson intitulée “ Loyal Brave True ” pour l’adaptation en direct du film de Disney, et elle s’est comparée au personnage principal.

Elle a expliqué: “Être un guerrier et un combattant est ce qui a été le fil conducteur de toute la musique de ma carrière.

“Donc, pour maintenant mettre cela en lumière dans un si beau film est tellement incroyable, nostalgique et très destiné à être.”

Ses commentaires interviennent après que la star a révélé pourquoi son dernier morceau était si important pour elle.

Elle a partagé: “Le film ‘Mulan’ et la chanson ‘Reflection’ ont coïncidé avec l’obtention de mon premier contrat d’enregistrement.

“C’est incroyable de revenir sur un film aussi incroyable, plein de pouvoir et de sens, et ce sens tient l’épreuve du temps: rester fidèle à soi-même, être qui on est et enseigner à être intrépide.

“Ma nouvelle chanson, ‘Loyal Brave True,’ représente le bel équilibre entre vulnérabilité et force.”

Dans la chanson, Christina s’inspire des thèmes du film Disney.

Elle chante: “La guerre n’est pas la liberté / Par-dessus mon épaule / Je vois une vue plus claire / Tout pour ma famille / La raison pour laquelle je respire / Tout à perdre. Dois-je me demander dans l’eau / Que ferait un guerrier / Dis-moi sous mon armure / Suis-je fidèle, courageux et vrai? “

