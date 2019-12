Christina Anstead et son époux Ant de HGTV ont récemment posté ces doux messages d'anniversaire

Christina Anstead de HGTV et son mari Ant viennent de célébrer leur premier anniversaire de mariage. Accueillant récemment leur premier enfant – son fils Hudson – ensemble en septembre, le couple connaît une vie de jeunes mariés occupée avec leur famille recomposée de cinq enfants.

Les deux ont partagé leurs réflexions sur le jalon marié via Instagram, avec quelques photos capturant les noces.

Christina et Ant Anstead | Tommaso Boddi / .

Chimie instantanée

Anstead a rencontré Ant fin 2017. «C'était immédiat, cette connexion (avec Ant). Je savais que la deuxième fois que nous avons conduit à dîner ensemble, nous avons juste eu cette étincelle, mais (nous sommes) aussi très à l'aise ensemble. (Nous avons l'impression) que nous nous connaissons depuis toujours », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.

Dire leur “ je fais '' le 22 décembre 2018, les jeunes mariés ont rapidement découvert peu de temps après leur retour de lune de miel qu'Anstead était enceinte. "(Avoir des enfants) n'était pas dans notre esprit – si cela arrivait, ça arriverait. Ce n'était certainement pas quelque chose où (nous avons dit), "Nous voulons un bébé en ce moment …" ", a révélé Anstead. «Nous sommes rentrés de notre lune de miel (et) avons découvert que j'étais enceinte… Je me suis sentie mal pendant la lune de miel et quand je suis rentrée à la maison, j'ai senti que je devais passer un test, ne pensant pas du tout que ça allait être positif. J'étais juste comme, "OK, ça fait cinq – c'est parti!" "

Messages précieux

Posant un diaporama des photos de mariage de leur journée spéciale, Ant a réfléchi sur son année de mariage avec Anstead ainsi que sa gratitude à épouser l'amour de sa vie.

“Holy fume !!!! Il y a un an! Et quelle année! «Nous en avons fait assez pour plusieurs vies!» A-t-il sous-titré les photos. «Je suis béni, j'ai de la chance, je suis aimé, je suis rassasié, je suis heureux, je suis à vous. Vous m'avez sauvé et vous me complétez !!!! 🔥🔥❤️🇺🇸🇬🇧 vous êtes PARFAIT !!! Ma femme! 😍 x. "

Pour ne pas être en reste, Anstead a également commémoré le jour de leur mariage sur Instagram avec une vidéo qui comprenait également ses pensées aimantes envers son mari dans la légende. "Il y a un an aujourd'hui!" Christina sur la côte a écrit l'étoile. «Je suis toujours ému en regardant ça! Quelle année ça a été. J'étais enceinte de 2 semaines avec le bébé Hudson ici et je n'avais aucune idée – 🤭. @ant_anstead Je t'aime, notre famille recomposée et cette vie avec toi. ❤️. "

Rejoindre des familles

Anstead partage deux enfants, Taylor et Brayden, avec son ex-mari, Tarek El Moussa, tandis que Ant a deux enfants, Amelie et Archie, issus d'une relation précédente. Ant a partagé son enthousiasme à l'idée d'accueillir bébé Hudson avec sa nouvelle épouse peu de temps après sa naissance.

«Tout semble désormais complet. C'est une vraie mignonne! ", A-t-il déclaré à Entertainment Tonight. "Ce qui est vraiment génial chez lui, c'est qu'il a cette ambiance vraiment cool. Vous savez quand vous venez de contourner quelqu'un et qu'il vibre à un très bon niveau? Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, mais vous rencontrez ces gens dans votre vie, ils entrent dans la pièce en tant qu’étranger et vous vous contentez de dire: «Whoa. Ils l'ont. "Et il a juste cette ambiance à son sujet qui est incroyable."

Maintenant, avec une famille reconstituée de cinq enfants, Ant a révélé l'importance de travailler en équipe avec toutes les parties impliquées. "Je pense que tout le monde doit être sur la même longueur d'onde", a-t-il déclaré. «Tout le monde doit être présent et tirer dans la même direction. Cela inclut Tarek, cela inclut mon ex. Si tout le monde veut la même chose, et ce doit être d'abord les enfants. Si vous donnez la priorité aux enfants en premier, cela se met en place et le reste est logique. »

Il a également vanté le soutien qu'il reçoit de son épouse dans ses efforts professionnels. "Vous ne réussissez que comme votre maillon le plus faible, et la grande chose d'être marié à Christina est qu'elle est dans mon industrie, donc elle comprend parfaitement", a déclaré Ant à propos de Flip or Flop étoile. «La seule chose que je reçois d'elle est un support complet à 100%. Elle soutient tout ce que je fais, et je soutiens tout ce qu'elle fait et, à cause de cela, nous pouvons tous les deux faire beaucoup plus. »

Félicitations à l'heureux couple pour leur premier anniversaire!