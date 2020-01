Christina Milian donne naissance à un petit garçon et son premier enfant avec Matt Pokora

Christina Milian et Matt Pokora ont accueilli leur petit garçon!

Milian a annoncé l’arrivée de son prince sur Instagram lundi après-midi.

“Et nous commençons donc”, elle a légendé un gros plan en noir et blanc de son nouveau bébé agrippé à son doigt. “Ésaïe 1/20/20. Tout simplement parfait. Le monde est à toi Fils. Amour, maman et papa.”

Isaiah est le premier enfant de Milian et de son chanteur-compositeur français boo, avec qui elle sort depuis 2017.

Elle a révélé en août qu’elle allait avoir un garçon, un mois après avoir annoncé sa grossesse. La nouvelle venue dans la famille rejoindra sa fille de 9 ans, Violet, qu’elle partage avec The Dream.

Pour sa part, Pokora a partagé une photo similaire et a jailli sur son fils dans son français natal. “Il etait une fois Isaiah, né le 20/01/2020 … à toi d’écrire le reste …” il légendait la douce image. “Bienvenue mon fils. Ps: le jour du Martin Luther King’s day …”

Nous sommes allés de l’avant et avons fait la traduction pour vous: “Il était une fois Isaïe, né le 20/01/2020 … à vous d’écrire le reste … Bienvenue mon fils. Ps: Journée de Martin Luther King … “

Milian jaillit sur Pokora depuis leur rencontre! Et en septembre de l’année dernière, un mois après avoir révélé le sexe de leur bébé, elle a dit à un ami Justin Sylvester elle savait que Matt était “celui-là”.

“Je le ressens vraiment avec lui”, a-t-elle déclaré. “Et nous avons fait un bébé ensemble, ce qui m’excite! Mais oui, je n’aurais jamais imaginé que je serais à l’autre bout du monde et rencontrer cette belle personne incroyable dans un restaurant et ma vie changerait comme ça.”

“J’ai en quelque sorte prié pour ça, alors ne pense pas que je ne m’y attendais pas!” ajouta-t-elle rapidement. “Je me disais:” Seigneur, d’accord, je vais me débarrasser de tout ce poison, ces trucs toxiques. Je vais me concentrer sur le bien. ” Et je ne faisais que prier. Je priais, je priais, je priais parce que j’étais fatigué d’être seul. “

“Tous ces autres trucs – comme faire la fête et faire tous les trucs amusants, c’est cool et tout, et certains vont bien pour la carrière – mais certains ne s’additionnent pas vraiment”, a poursuivi Christina. “Et quand vous éliminez une partie de cela et sacrifiez certaines choses afin de pouvoir recevoir la chose que vous aimeriez vraiment, ça marche.”

