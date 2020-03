Christine Brown se demande si le déménagement à Flagstaff était une erreur dans un aperçu

Kody Brown et sa grande famille polygame ont déménagé de Las Vegas, Nevada, à Flagstaff, Arizona, en 2018. Mais bien qu’ils aient déjà acheté un grand terrain – connu sous le nom de Coyote Pass – pour toute la famille, les quatre femmes de Kody étaient coincées dans des logements locatifs disséminés dans la ville pendant un certain temps après le déménagement.

Dans un extrait de l’épisode à venir du 22 mars des Sister Wives de TLC, «Robyn vs. Kody», la troisième épouse de Kody, Christine Brown, réfléchit à la pression du déménagement à Flagstaff. Christine s’assoit avec sa fille maintenant mariée, Aspyn Brown Thompson, et se demande si la décision de déraciner les enfants et de s’installer en Arizona a été bonne après tout.

La famille Brown pense qu’il faudra des années pour déménager à Coyote Pass

Dans un aperçu de TLC du prochain épisode de Sister Wives, Christine révèle à Aspyn: “Je ne sais pas quand nous allons déménager dans la propriété.”

La fille de Christine, Aspyn, qui avait initialement averti ses parents de ne pas quitter si soudainement leur cul-de-sac bien-aimé à Las Vegas, jette un regard complice à sa mère. “Ça va de plus en plus loin?” Elle se demande. Christine dit à Aspyn qu’elle n’a aucune idée du moment où elle et ses épouses sœurs se retrouveront vraiment sur Coyote Pass.

Ensuite, les producteurs de TLC demandent à Kody et à ses femmes quel est leur jeu

le plan est de faire sortir toute la famille dans leur propriété commune. “Alors, quand

vous pensez que vous allez déménager dans la propriété? ” un producteur de Sister Wives

demande.

“Jamais”, répond immédiatement la deuxième épouse de Kody, Janelle Brown.

“Est-ce que vous plaisantez?” Kody riposte, alors que Christine laisse échapper un

halètement consterné.

Kody n’est pas aussi pessimiste. “Je pense que nous sommes sur une période de deux ans

planifier pour aller de l’avant », dit le patriarche des épouses sœurs.

“En ce moment, j’ai l’impression que ça n’arrivera jamais”, explique Janelle.

“Genre, c’est de cette chose dont nous parlons, et je ne sais pas.”

La première femme de Kody, Meri Brown, convient que le déménagement à Coyote Pass et la construction de nouvelles maisons ne se feront pas de si tôt. “Je ne vois pas cela se produire dans un avenir très proche”, admet Meri.

Christine dit à sa fille que le déménagement à Flagstaff a été «si difficile»

Alors que l’aperçu se poursuit, Christine admet que certains

ce qu’Aspyn a prédit s’est avéré être vrai. “Je veux dire, vous nous avez dit ce que nous avions

Vegas était parfaite », dit-elle alors que les larmes remplissent ses yeux.

“C’est vrai”, accepte Aspyn avec sympathie.

La troisième épouse de Kody dit aux producteurs de Sister Wives que toutes les promesses qu’elle a faites à Aspyn lorsque la famille a décidé de déménager ne se sont pas concrétisées.

“Alors je lui ai dit que ça allait être moins cher, et nous étions

va économiser de l’argent quand nous vendons nos maisons. Cela ne s’est pas produit “, Christine

déplore. “Nous allons nous remettre ensemble sur Coyote Pass!” Cela ne s’est pas produit.

C’est tellement difficile, cette conversation est nul. Ça craint complètement. ”

La maman d’Aspyn continue de pleurer en avouant à quel point

tension qu’elle subit depuis le déménagement précipité à Flagstaff.

“Ça a été si dur, je ne peux même pas vous dire à quel point ça a été dur”, se plaint la star de Sister Wives. «Je veux construire, je veux sortir. Je suis fatigué de gaspiller de l’argent partout. Je veux juste construire et sortir tous ensemble et ne plus bouger. J’ai fini. Je veux y rester pour toujours et à jamais. »

La troisième femme de Kody insiste sur le fait que sa famille est «censée être»

Pourtant, Christine insiste, elle croit qu’elle, Kody et

ses épouses sœurs sont toutes censées être à Flagstaff.

“Ce n’était pas une erreur de déménager à Flagstaff, même si ça a été un succès, même si ce n’est pas ce que nous voulions, même si cela fait un an et que nous ne sommes pas là où nous voulions”, la star de Sister Wives et maman de six raconte les producteurs de TLC, l’air mélancolique. “Ce n’était pas une erreur.”

Christine continue: “Flagstaff est toujours là où nous sommes supposés

être. Ça fait toujours du bien. ”

Malgré tout, Christine admet qu’elle n’est pas toujours optimiste

sur l’avenir de la famille Brown en Arizona. “Il est difficile de voir cela comme une réalité

parfois », dit-elle avec émotion. “Il est. Je dois donc rester aussi positif que je

est-ce que nous allons aller là-bas, nous allons aller là-bas, nous allons

pour sortir. “