Christine Lampard a perdu ses cheveux après l’accouchement

2020-01-09 17:30:05

La star de Loose Women, Christine Lampard, a révélé qu’elle avait perdu ses cheveux après avoir donné naissance à sa fille Patricia.

Christine Lampard a perdu ses cheveux après avoir donné naissance à sa fille.

La présentatrice de télévision de 40 ans – qui partage la fille de 15 mois Patricia avec son mari Frank Lampard – a remarqué que ses cheveux ont commencé à tomber après avoir accueilli son premier enfant.

S’exprimant sur «Loose Women» d’ITV jeudi (09.01.20), Christine a révélé: «Les gens m’ont dit: ‘Après avoir eu un bébé, vous perdrez probablement vos cheveux.’ Tout au long de la grossesse, je me sentais bien, et je l’ai certainement fait autour de la racine des cheveux. Mais vous pouvez le couvrir et je pouvais y faire face. Cela aurait pu être bien pire. Je ne l’ai remarqué que lorsque j’ai mis mes cheveux en une grosse queue de cheval un jour. J’ai pensé: “Oh, mon dieu. Mes cheveux sont partis.” Ça s’est simplement passé sans que je m’en rende compte. ”

La nouvelle survient une semaine après que Ricki Lake a révélé sa nouvelle coiffure après avoir subi une perte de cheveux tout au long de sa vie d’adulte, partageant un selfie de sa nouvelle coiffure coupe buzz après le stress, un régime amaigrissant et le contrôle des naissances lui a fait perdre ses cheveux.

Et Christine a ressenti beaucoup d’empathie envers l’hôte de l’émission de discussion américaine car elle a l’impression que ses cheveux sont sa couronne.

Elle a poursuivi: “J’ai soudain une véritable affinité pour tous ceux qui passent par là parce que c’est une chose débilitante pour beaucoup de femmes parce que vos cheveux sont vous.”

Pendant ce temps, Christine a précédemment parlé de la disparition “terrible” de ses parents depuis la naissance de son premier enfant, car ils vivent en Irlande du Nord alors qu’elle est en Angleterre.

Elle a dit: “J’ai la chance que mes parents soient là et ça fait partie de ce genre de journée massive. Mais depuis l’accouchement, j’ai raté terriblement la maison juste parce que mes parents sont de retour en Irlande du Nord … Cela vous fait apprécier pleinement ce que votre mère et votre père ont vécu avec vous et vous voulez que vos parents en fassent vraiment partie et elle est le premier petit-enfant de notre famille, elle est donc très adorée. “

Mots clés: Christine Lampard, Ricki Lake, Frank Lampard

Retour au flux

.