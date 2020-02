Christine Lampard a ressenti une «folie d’émotion» après l’accouchement

2020-02-27 16:30:06

La star de “Loose Women” Christine Lampard a ressenti la “folie émotionnelle la plus étrange” quand elle a commencé à pleurer trois jours après l’accouchement.

Christine Lampard a ressenti la «folie émotionnelle la plus étrange» après l’accouchement.

La star de télévision de 40 ans – qui a une fille de 17 mois appelée Patricia avec son mari Frank Lampard – a admis qu’elle ne croyait pas un ami qui l’avait prévenue qu’elle “pleurerait” trois jours après avoir accueilli son enfant dans le monde.

S’exprimant sur “Loose Women” d’ITV jeudi (27.02.20), elle a déclaré: “Je me souviens d’un de mes amis qui avait dit,” Vers le troisième jour après avoir eu votre bébé, vous aurez juste envie de pleurer “.

“C’est apparemment quelque chose à voir avec le moment où votre lait passe correctement. Elle a dit: ‘Vous pleurerez, et ce ne sera pas pour le bonheur, ce ne sera pas pour la tristesse, vous pleurerez juste’.

“Je me suis dit:” Dieu, ça va arriver “. Et c’est arrivé! J’ai juste commencé à pleurer! Je la tenais en train de pleurer, ‘Je ne sais pas pourquoi je pleure!’ Je la tenais juste… c’était juste cette folie d’émotion la plus étrange. ”

La présentatrice de télévision a également révélé qu’elle voulait être informée des “pires cas” de ce à quoi s’attendre après la naissance, car elle préfère se sentir préparée.

Christine a expliqué: “Il est intéressant de savoir combien nous voulons tous savoir à l’avance. Je voulais en quelque sorte connaître les pires cas, je voulais savoir les pires choses alors j’ai pensé:” Si je n’y arrive pas, alors je ” je suis heureux.

«Je voulais savoir si quelque chose de mauvais se produisait, comment puis-je le réparer? Je suis mieux quand je connaissais ce genre de choses plutôt que de rentrer complètement dans l’ignorance. passé par là. ”

Pendant ce temps, Christine s’est récemment ouverte au moment où elle a remarqué que ses cheveux tombaient après avoir accueilli son premier enfant.

Elle a dit: “Les gens m’ont dit:” Après avoir eu un bébé, vous perdrez probablement vos cheveux “.

“Tout au long de la grossesse, j’allais bien, et je l’ai certainement fait pour contourner la racine des cheveux. Mais vous pouvez le couvrir et je pourrais y faire face. Cela aurait pu être bien pire.”

“Je ne l’ai remarqué que lorsque j’ai mis mes cheveux en queue de cheval un jour. Je me suis dit:” Oh, mon dieu. Mes cheveux sont partis. ” Ça s’est passé sans que je m’en rende compte. “

