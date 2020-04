Christopher Meloni confirme la nouvelle série Law & Order pour Det. Stabler

Juste au moment où vous pensiez que Dick Wolf avait fini d’élargir son univers “Law & Order” sur NBC – considérant que son empire “Chicago” continue de dominer dans les classements – le producteur prolifique se replonge dans le puits et ramène un personnage bien-aimé classique .

Après Variété a rapporté la nouvelle, citant des sources, les fans sont allés directement à la source, avec un fan qui a directement tweeté Christopher Meloni et lui a demandé de confirmer la nouvelle “afin que nous puissions tous dormir tranquilles pendant la première nuit depuis le début de la quarantaine”.

Avec deux mots simples, Meloni a mis leurs esprits à l’aise.

Dormez bien https://t.co/RFDSPoQCWF

– Chris Meloni (@Chris_Meloni) 1 avril 2020

“SVU” est le seul navire de la franchise “L&O” autrefois dominante depuis plusieurs années maintenant, dépassant récemment les originaux “Law & Order” et “Gunsmoke” pour devenir la plus longue série de télévisions scénarisées en direct de l’histoire (par saisons). Et il a déjà été récupéré pour trois autres!

Au cours de la dernière décennie, c’est le spectacle de Mariska Hargitay. Mais pendant les 12 premières saisons, Olivia Benson de Hargitay a partagé la meilleure facturation avec Christopher Meloni en tant que détective Elliot Stabler. En fait, bien qu’il soit difficile de comprendre maintenant, il y avait en fait une certaine inquiétude que la série souffre sans l’une de ses pistes préférées.

De toute évidence, cela n’a pas été le cas car “SVU” reste un mastodonte dans les classements, mais dix ans plus tard, il y a toujours beaucoup d’amour pour le détective Stabler à la retraite. À tel point qu’il revient pour reprendre un rôle qu’il n’a pas joué depuis 2011 et qui pourrait encore être considéré comme le plus populaire et le plus reconnaissable.

C’est comme si Wolf prenait note du succès de “Star Trek: Picard” de CBS All Access. Prenez un personnage bien-aimé, prenez l’acteur qui a aidé à faire ce personnage bien-aimé et sortez les deux de la retraite. Boom! Succès garanti.

Sur la base de la réponse enthousiaste juste au rapport que NBC avait éclairé la nouvelle série avec un engagement de 13 épisodes, il semblerait que ce soit une garantie après tout.

Encore mieux, tout comme la franchise “Chicago” de Wolf a établi des événements de croisement sur une base régulière, et la marque “Law & Order” l’a fait quand elle a diffusé plusieurs émissions simultanément, les fans savent que ce n’est qu’une question de temps avant Stabler et Benson croiser à nouveau. Et c’est une réunion anticipée faite dans le paradis des blockbusters!

Meloni est déjà apparu en tant que détective Stabler dans “Law & Order”, “Law & Order: SVU” et “Law & Order: Trial by Jury” déjà dans sa carrière, il n’est donc pas étranger à amener son vétéran grisonnant à d’autres séries de Wolf. Nous n’exclurions même pas la possibilité d’un crossover “Chicago”.

Selon Variety, la nouvelle série suivra Stabler – clairement sorti de sa retraite – alors qu’il prend la tête de la division du crime organisé du NYPD. Nous pouvons certainement voir qu’il est possible qu’un ou plusieurs de ces cas se recoupent avec l’unité des victimes spéciales.

Wolf profite d’un nouvel accord de cinq ans avec NBC qui inclut “SVU” la programmation de “Chicago” et plusieurs nouveaux engagements de série, avec le retour de Meloni seulement le premier. Pourrait-il y avoir encore plus de séries “Law & Order” à l’horizon? Peut-être que d’autres visages familiers feront leur retour.

La popularité durable de “SVU” indiquerait qu’il y a encore au moins un peu d’appétit pour cette franchise, et le succès de “Chicago” prouve que Wolf sait toujours comment faire une télévision convaincante.

À son apogée, il y avait quatre séries “Law & Order” à la télévision simultanément, et il y a eu un total de six séries dans la franchise jusqu’à présent. Au-delà de “SVU”, l’utilisation la plus récente du titre était destinée à la série d’anthologie “True Crime”, qui portait sur les frères Menendez en 2017. Aucune autre saison n’a été confirmée.

