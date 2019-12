Chronologie du divorce de Wendy Williams | toofab.com

Wendy Williams“ 2019 a été remplie de drames qui ont fait la une des journaux, rien de plus que sa demande de divorce de son mari de 21 ans, Kevin Hunter.

Le couple – qui partage le fils de 19 ans, Kevin Jr. – a finalement appelé à sa démission, ou du moins à Wendy, après des années de rumeurs d'infidélité par Kevin. Sans parler des rapports selon lesquels elle aurait engendré un enfant amoureux avec une autre femme.

Faisons un petit tour dans le passé en détaillant les événements qui ont finalement mené à l'émancipation de Wendy – qui a affirmé à plusieurs reprises dans son talk-show éponyme depuis le dépôt, "J'aime vraiment le nouveau moi. Je ne sais pas qui Je suis devenu, mais je l'aime. "

Wendy et Kevin se sont rencontrés trois ans avant leur mariage, car Wendy était toujours attachée à Robert Morris III. Après une séparation de cinq mois suivie d'un an et demi de procédure de divorce, Wendy et Robert se sont séparés en 1995. Elle et Kevin ont marché ensemble dans l'allée le 30 novembre 1997.

Ils ont accueilli leur seul enfant, Kevin Jr., en 2000, à peu près à la même époque où Kevin avait trompé Wendy pour la première fois, selon ses mémoires de 2003 "Wendy's Got The Heat".

"Dans ces quarante-cinq secondes, l'intuition de ma femme s'est mise en branle et je savais qu'il était au téléphone avec un amant", écrit-elle dans le livre. "Aucune femme ne mérite cela – je voulais le tuer. Je veux vraiment le tuer. Pour de vrai. Je voulais le tuer davantage parce que j'étais en train de briser ma règle numéro un: pas de tricherie."

Mais Wendy est restée dans le mariage, disant qu'elle n'avait aucun regret dans un 2013 VladTV entretien. "Cela a rendu notre mariage – et je sais que c'est un cliché, mais c'est vrai – cela a rendu notre mariage plus fort. Non, je ne suis pas de retour avec la fille que j'étais avant lui, parce que quand vous vous faites piquer comme ça, vous ne reviens jamais à qui tu étais – seul un idiot le fait. Mais je l'aime, et il m'aime, et nous nous sommes attaqués de front. "

À la même époque, ils ont mélangé leur vie personnelle et professionnelle lorsque Kevin est devenu l'agent et le gestionnaire de Wendy.

Et en 2008, lorsque Wendy est passée de radio disc jockey à animateur de talk show avec "The Wendy Williams Show,"Kevin a signé en tant que producteur exécutif.

Mais les allégations d'infidélité de Kevin étaient un bourdonnement constant pendant la relation, car il a été rapporté qu'il avait eu une aventure romantique de dix ans avec un massothérapeute, résultant en un enfant en mars.

Après avoir pris une pause de six semaines pour se concentrer sur sa santé personnelle et sa sobriété, Wendy est retournée à son talk-show et peu de temps après, elle a été repérée sur l'épisode du 11 avril sans son alliance. Des heures après, TMZ a confirmé qu'elle avait signifié des papiers de divorce à Kevin.

Wendy l'aurait également licencié en tant que producteur de son émission et en tant que manager personnel.

Lors d'une apparition sur La vue en septembre, Wendy s'est ouverte sur le divorce, affirmant qu'elle ne pouvait pas passer à côté de Kevin, père d'un enfant avec une autre femme.

"L'infidélité est une chose", a-t-elle déclaré. "Un bébé plein est un tout autre sujet."

"Je ne suis même pas allée et venir avec, 'Oh, je reste, peut-être qu'il y a des conseils de mariage ou quelque chose.' Nooooo. Tu fais ça? Sors! " elle a expliqué.

Mais elle n'a aucune intention de parler de mauvaise volonté envers son partenaire depuis plus de deux décennies.

"Kevin n'est pas un mauvais homme, mais tu ne peux pas te débarrasser de 25 ans. Et puis commence à parler de façon imprudente de l'autre personne. Sinon, qu'est-ce que ça dit de toi?" elle a ajouté.

Wendy a déjà embrassé sa nouvelle vie de célibataire en "sortant avec une porte tournante d'hommes" comme elle l'a dit dans son émission, tout en ayant une soirée entre filles avec NeNe Leakes et Blac Chyna.

En septembre, elle a annoncé que son talk-show avait été renouvelé pour deux saisons supplémentaires et un mois plus tard, elle avait reçu une Hollywood Star sur le Walk of Fame.

On dirait que Wendy va prendre 2020 d'assaut. Nous avons hâte de voir ce qui attend la star insubmersible!

