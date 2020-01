Ciara attend son troisième enfant.

2020-01-30 15:30:04

Ciara a annoncé qu’elle attend son troisième enfant et son deuxième avec son mari Russell Wilson.

La chanteuse de 34 ans a déjà un fils de cinq ans, Future Zahir – qu’elle a avec le rappeur Future – et sa fille de deux ans Sienna avec son mari Russell Wilson, et elle est maintenant prête à devenir mère pour la troisième temps, car elle et Russell attendent leur deuxième enfant ensemble.

Les fiers parents ont annoncé la nouvelle sur Instagram, avec une photo de Ciara en bikini, montrant son ventre nu.

Ciara a écrit à côté du cliché: “Numéro 3. [photo by]: @DangeRussWilson (sic) ”

Tandis que Russell partageait une image similaire et la légendait: “Numéro 3. @Ciara (sic)”

Le couple est actuellement en vacances aux îles Turques et Caïques avec leurs enfants, où la grossesse révèle que des images ont été prises.

La bonne nouvelle survient après que la hitmaker “Like A Boy” a récemment parlé de la possibilité d’avoir plus d’enfants, car elle a dit “attend avec impatience” d’introduire plus de “petits anges doux” dans le monde.

Elle a déclaré en juillet 2019: “J’adore être maman. C’est de loin le travail le plus cool de la vie, et j’ai hâte d’avoir plus de ces petits anges. Et ça arrivera au moment parfait. Je suis profiter de la danse avec mon ventre plat en ce moment. ”

Ciara et Russell, 31 ans, ont célébré leur troisième anniversaire de mariage au cours de l’été après avoir noué le nœud en Angleterre en juillet 2016, et ont déclaré que la “communication” était la clé d’une romance durable.

Le quart-arrière du football américain Russell a déclaré: “Je pense que la chose la plus importante est, tout d’abord, de simplement s’aimer, vous savez? Pour l’amour, vous ferez n’importe quoi et vous prendrez soin les uns des autres. Et aussi la communication.

“Il y a toujours beaucoup de hauts, et il y a des bas, et tout le reste, mais la communication est tout. Et je pense que lorsque vous êtes capable de faire cela et de prendre soin de vos enfants, c’est très amusant.”

