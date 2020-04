2020-04-14 19:30:07

Ciara a révélé qu’elle attend un petit garçon avec son mari Russell Wilson, après avoir publié une révélation de genre sur Instagram.

Ciara attend un petit garçon.

La chanteuse de 34 ans est actuellement enceinte de son deuxième enfant avec son mari Russell Wilson – avec qui elle a déjà la fille de deux ans Sienna Princess – et mardi (14.04.20), elle a révélé que le couple allait accueillir un bébé garçon.

Ciara – qui a également un fils de cinq ans, Future Zahir, avec son ex-partenaire Future – a publié une vidéo de son dévoilement de genre sur Instagram, dans laquelle elle et Russell ont lâché des canons à fumée remplis de poudre bleue.

La paire a été rejointe par Sienna et Future dans la vidéo, et cette dernière était particulièrement excitée d’avoir un petit frère avec qui jouer.

Dans la légende, Ciara a écrit: “Gender Reveal !! Qu’est-ce que ça peut être @DangeRussWilson? !! Aaaaaah !!! (sic)”

La star du football américain Russell, 31 ans, a également partagé la même vidéo sur son propre compte, où il a écrit: “Gender Reveal Time! @Ciara

“Prince ou princesse ??? (sic)”

Ciara – qui a épousé Russell en 2016 – a annoncé ses nouvelles de grossesse en janvier, la chanteuse en tête de liste affichant une photo de son bébé en pleine croissance sur Instagram.

Le hitmaker ‘I Bet’ a écrit à côté du cliché: “Numéro 3. [photo by]: @DangeRussWilson (sic) ”

Russell a partagé une image similaire et l’a légendée: “Numéro 3. @Ciara (sic)”

Avant leur annonce, Ciara a parlé de la possibilité d’avoir plus d’enfants, disant qu’elle “attend avec impatience” d’introduire plus de “petits anges doux” dans le monde.

La star de la musique – qui était auparavant fiancée au rappeur Future – a déclaré en 2019: “J’adore être maman. C’est de loin le travail le plus cool de la vie, et j’ai hâte d’avoir plus de ces adorables petits anges. Et ça arrivera au moment parfait.

“J’apprécie danser avec mon ventre plat en ce moment.”

