Ciara Duggan explique pourquoi elle et Paget Berry se disputaient

Le capitaine Glenn Shephard du bateau à voile sous le pont a prédit que le drame pourrait se réchauffer entre le couple du bateau, Ciara Duggan et Paget Berry.

Shephard a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que le fait que le couple travaille ensemble pourrait provoquer des frictions. Shephard, Duggan et Berry ont travaillé ensemble sur le voilier des mois avant que le nouvel équipage ne rejoigne l’équipe. Duggan et Berry ont travaillé dans différents départements, mais Shephard pensait que les talents de Duggan seraient mieux servis sur le pont pendant le spectacle.

Ciara Duggan | Karolina Wojtasik / Bravo

“Cela révélera un peu de drame”, a déclaré Shephard à propos de la relation entre Duggan et Berry. «Je suis ouvert aux couples à bord, qu’ils s’engagent en couple, même s’ils se connectent à bord car nous vivons dans des quartiers très proches. Mais cela peut toujours conduire au drame et vous verrez un peu de drame lié à la romance entre les membres de l’équipage », a-t-il ri.

Les querelles ont commencé lorsque l’équipage s’est installé

Des fissures ont commencé à apparaître plusieurs fois dans la relation du couple. Duggan était plutôt mécontente quand elle a cherché ses biscuits sablés préférés pour apprendre qu’ils avaient été mangés. Berry se tenait à proximité et lui a dit qu’elle réagissait de manière excessive. “Comme un petit monstre”, a-t-il dit.

Duggan partage plus tard qu’elle et Berry ne travaillent généralement pas très bien ensemble. «Il me donne juste des listes et je m’y mets», explique-t-elle au ragoût en chef Jenna MacGillivray. “Nous garde tous les deux heureux.”

Mais quand ils doivent déployer les plateformes de bain gonflables, ils se disputent comme la plupart des couples. “Si Ciara avait un autre premier compagnon qui n’était pas son petit ami, il n’y avait aucun moyen qu’elle lui parle comme ça”, dit Berry dans un confessionnal. Plus tard, alors que le ragoût Georgia Grobler habille Berry dans une toge, Duggan est dans l’autre pièce en roulant des yeux. “Paget a une personnalité très coquette”, dit Duggan dans un confessionnal. «Je sais que les filles prennent parfois cela comme un flirt. Mais ce n’est pas.” Ils se sont également affrontés plus tard lorsque Berry a appelé Duggan pour gérer l’appel d’offres alors qu’elle était encore en pause.

Pas de sommeil et pas de café

Duggan a tweeté pendant l’épisode sur ce qu’il y avait derrière les guêtres. Un fan a remarqué que Berry semblait taquiner. Mais Duggan a répondu: «Travailler ensemble dans une chaleur à 100 ° toute la journée, ne pas dormir suffisamment et ne pas avoir de café ferait certainement sortir la plupart des gens.»

Quelques personnes ont tweeté qu’elles pensaient que Duggan était une tête brûlée. Mais elle a répondu à un tweet: «Précis». De plus, quelqu’un l’a comparée à une autre rousse ardente, Rhylee Gerber de Under Deck. “C’est la couleur des cheveux, la chaleur, le manque de sommeil et le café”, a-t-elle répondu. “Que puis-je dire?”

Elle a également apprécié le tweet de Colin Macy-O’Toole sur la mise en place de ces plates-formes de natation gonflables qui semblaient être un défi. «Je pense que je préfère installer le toboggan aquatique un million de fois plutôt que d’installer ces quais gonflables…», a expliqué l’alun méditerranéen de Under Deck.

Bien que les tensions persistent entre les Duggan et les Berry, ils semblent avoir résisté à la tempête. Le couple partage des photos et des vidéos ensemble et récemment, Berry a également envoyé à Duggan un doux message pour la Saint-Valentin. “Attente vs réalité😂 Vous êtes peut-être loin mais Happy Valentines day you little munchkin🐿❤️”, écrit-il avec deux photos. Duggan a répondu: «Awww merci! 😘😘 Je t’aime !! J’ai hâte de vous voir bientôt ❤️❤️❤️. “