Ciara et Russell Wilson amassent 240 000 $ pour soutenir les efforts de secours contre les coronavirus

2020-04-25

Ciara et Russell Wilson ont recueilli 240 000 $ pour soutenir les efforts de secours contre les coronavirus en offrant une date double au plus offrant.

Le couple tenait une enchère All In Challenge, qui s’est terminée vendredi soir (24.04.20), et alors que les enchères étaient déjà à un montant impressionnant de 32000 $ vendredi matin, le soir, elles avaient monté en flèche au montant élevé.

Pendant ce temps, la chanteuse de 34 ans avait précédemment révélé qu’elle et son mari Russell avaient fait don d’un million de repas à leur banque alimentaire locale, la Seattle Food LifeLine.

Le joueur de la NFL, âgé de 31 ans, a déclaré dans une vidéo partagée sur les pages des médias sociaux du couple: “Ce coronavirus pandémique mondial change le monde seconde par seconde, minute par minute. Les gens perdent des êtres chers. Les personnes âgées et les jeunes. Vous pensez aux gens qui perdent leur emploi – même à Seattle. Ce que nous avons décidé de faire, c’est de nous associer à notre banque alimentaire locale à Seattle, Seattle Food LifeLine, et nous allons faire don d’un million de repas et différence.”

Ciara a ajouté: Nous voulons encourager tout le monde à nous rejoindre de toutes les manières possibles, grandes ou petites. Tout fait la différence. Tout ce que nous faisons ensemble fait une différence. Ensemble, nous vaincrons cette période difficile que nous traversons. ”

Ciara a également dû récemment reporter l’un de ses spectacles dans sa ville natale à cause du coronavirus et a admis qu’elle était incroyablement “déçue” de le faire.

Le hitmaker ‘Level Up’ a déclaré dans un communiqué: “Avec la propagation continue du coronavirus aux États-Unis, en tant que femme enceinte, mes médecins m’ont conseillé de limiter les voyages et les rassemblements en grand groupe. Je suis déçu de ne pas pouvoir de retourner ce mois-ci à l’endroit où je suis né, Ft. Hood Texas, et de présenter le spectacle incroyable que nous avions prévu. J’exhorte tout le monde à faire preuve de diligence en prenant des mesures pour rester en bonne santé et en sécurité. “

