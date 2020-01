Ciara et Russell Wilson enceintes d’un troisième enfant – Voir l’annonce Instagram

Félicitations pour Ciara et Russell Wilson, qui attendent leur troisième enfant!

La chanteuse de R&B a annoncé la nouvelle sur Instagram jeudi matin avec une superbe photo d’elle debout au sommet d’une montagne, regardant le ciel bleu clair avec son ventre grandissant en plein écran. Elle a tagué son mari star de la NFL, qui a pris la magnifique photo.

“Numéro 3”, a-t-elle sous-titré le message, suscitant l’éloge et l’amour des fans et des amis célèbres.

Ciara et Wilson ont actuellement une famille de quatre personnes. Ensemble, ils s’occupent du fils de 5 ans, Future, dont le père biologique est l’ex-fiancé du rappeur de Ciara, et de sa fille Sienna, qui a maintenant 2 ans.

Ciara et le quart-arrière des Seahawks de Seattle se sont mariés en juillet 2016, mais elle savait que c’était lui bien avant cela.

Parler à RuPaul À propos de leur histoire d’amour en juin de l’année dernière, la chanteuse a expliqué qu’elle s’était rencontrée à Los Angeles par le biais d’un ami commun.

“Le premier jour où nous nous sommes vus, c’était comme” Yessir! “”, A-t-elle dit en riant, ajoutant qu’à ce moment-là, elle sentait que Dieu avait répondu à ses prières.

“Avant de rencontrer mon mari, j’ai traversé l’une des phases les plus difficiles de ma vie”, a expliqué Ciara. “J’étais une mère célibataire, et je n’avais jamais été à cet endroit auparavant. Cela m’a vraiment fait arrêter et jeter un regard en arrière sur le voyage, et je me suis dit:” D’accord, je dois changer quelque chose ici. “”

“J’ai toujours été une personne qui priait quelles que soient les circonstances, mais quand je priais à ce moment-là, je serais très précis sur ce que j’espérais dans ma vie en ce qui concerne l’amour et aussi juste moi , ma propre croissance “, a-t-elle déclaré. “J’étais prêt à monter de niveau en général, juste dans la vie en général, point final. Je voulais beaucoup plus de moi-même, et donc je prierais certainement beaucoup. Je pleurerais beaucoup, puis je prierais beaucoup, et Dieu est bon! “

Elle a ensuite expliqué comment Russell avait adopté Baby Future comme sien.

“J’ai rencontré l’amour de ma vie plus tôt que prévu et je pensais que j’allais le faire dans ma vie”, a-t-elle déclaré. “Dans mon esprit, je pensais que je serais célibataire pendant quatre ans, et je l’ai rencontré en fait quand mon fils avait 10 mois. Et ce fut un moment très spécial parce qu’il est entré dans nos vies et était prêt à nous aimer tous les deux. avec tout. Il changeait de couches. Quand notre fils – je dis notre fils – quand Future a fait ses premiers pas, il était tout aussi excité que moi. Dieu est bon parce que je ne savais vraiment pas que ça arriverait. était vraiment comme, “je vais être célibataire pendant quatre ans. Je suis assis toujours. Je vais juste être encore pendant une seconde. Lemme juste comprendre cela.” Et il est venu dans nos vies bien plus tôt que je ne le pensais. “

Ciara et Future ont entamé une romance tourbillonnante après quelques collaborations en 2012 et 2013. Après s’être fait tatouer les initiales, le couple s’est fiancé en octobre 2013. Peu de temps après, ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Ils ont accueilli Baby Future en mai 2014, mais se sont séparés à la fin de l’année, apparemment pour des affirmations selon lesquelles Future avait été infidèle.

Ciara a dit qu’après cette période “tumultueuse” de sa vie, elle s’était promis de ne plus commettre les “mêmes erreurs”, car avoir son fils avait tout changé.

“Une fois que vous avez un enfant, le niveau de responsabilité monte à un tout autre niveau”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a pas de place pour expérimenter. Je n’expérimente pas avec la vie de mon fils. C’est comme ça que je le regardais.”

