Cindy Crawford était “tellement intimidée” lorsqu’elle a rencontré la princesse Diana.

La mannequin de 54 ans a rencontré feu la princesse de Galles et son fils aîné, le prince William, alors qu’il avait 16 ans, et elle était vraiment inquiète d’être au palais de Kensington.

S’adressant à Naomi Campbell, elle a déclaré: “Est-ce qu’il a rougi quand vous l’avez rencontré? Je pense qu’il avait 16 ans quand je l’ai rencontré. Je ne me souviens pas mais regarde, je rougissais. J’étais tellement intimidée de rencontrer la princesse Diana et d’être au palais de Kensington et à quel point elle était complètement terre-à-terre parce qu’il y a tellement de protocoles je suppose, et n’étant pas anglais, je ne comprends pas certains d’entre eux. ”

Et Cindy aimait à quel point la princesse Diana était «humble».

S’adressant à un chat sans filtre avec Naomi sur YouTube, elle a ajouté: “J’ai adoré la princesse Diana, je l’aimais juste. Humble, comment terre-à-terre et je suis juste chanceuse de la connaître pour le temps que j’ai fait. ”

Pendant ce temps, Cindy avait précédemment révélé qu’elle était stupéfaite lorsque Diana elle-même l’avait invitée à lui rendre visite ainsi qu’à William, qui avait le béguin pour le mannequin.

Cindy se souvient: “Elle était tellement adorable parce qu’elle a appelé mon bureau elle-même. Elle a dit:” Salut, c’est la princesse Diana “et mon assistante m’a dit:” Ouais, c’est vrai “. Mais en fait, ça l’était. J’allais à Londres pour faire une chose pour Pepsi, alors je me suis arrangé pour les rencontrer au palais de Kensington. C’était cool pour moi. ”

Cindy s’inquiétait d’avoir l’air “frumpy” devant le prince William.

Elle a partagé: “Je me disais:” Que dois-je porter? ” parce que Diana avait un fils adolescent et je ne voulais pas être trop grincheux, mais c’était Kensington Palace et je voulais être invité à nouveau. ”

