Cindy Crawford pourrait essayer de vivre beaucoup plus près de sa fille Kaia Gerber pendant qu'elle sort avec Pete Davidson

Dans le monde de la romance des célébrités, il est difficile de suivre qui sort avec qui. Et bien que nous nous souvenions de la date à laquelle Pete Davidson sortait avec Ariana Grande, puis s’était fiancée à elle, la vie amoureuse de Davidson a été floue depuis. De Kate Beckinsale à Margaret Qualley, Davidson s'est mêlé de romances avec de nombreux noms notables. Mais maintenant, il attire plus d'attention que jamais pour sortir avec la fille de top-modèle de Cindy Crawford, Kaia Gerber.

Gerber et Davidson ont gardé leur romance discrète au début, mais maintenant, ils ont parcouru New York et Malibu ensemble. Et tandis que Crawford vit à Malibu avec sa fille quand Gerber est là, on dirait que Crawford cherche un nouvel endroit à Manhattan. Voici ce que nous savons des résidences de Crawford.

Kaia Gerber pourrait sauter trop vite dans sa relation avec Pete Davidson

Gerber n'a que 18 ans, ce qui signifie qu'il y a un écart d'âge de huit ans entre elle et Davidson. Mais ils ne laissent pas les commentaires spéculatifs ou grossiers arrêter leur amour.

Il est soupçonné que Gerber et Davidson se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'ils ont parcouru la piste d'Alexander Wang en juin 2019. Bien que ce soit loin du premier concert de modélisation de Gerber, c'était les débuts de Davidson en tant que modèle de piste. Après cela, ils ont semblé réussir, et les deux ont été repérés en cours à Malibu et à New York dès octobre 2019.

Il est difficile de dire à quel point la relation est sérieuse. Mais des sources se sont manifestées et ont déclaré que Gerber envisageait un avenir avec Davidson.

"Kaia parle de Pete comme étant" The One "et dit tranquillement à des amis qu'elle peut se voir vieillir avec ce type et avoir ses bébés", a déclaré une source à Radar Online. "Ils sont tous les uns sur les autres en ce moment et cela ne surprendrait personne si (une grossesse) arrivait plus tôt que tard."

Des sources affirment que Cindy Crawford semble être d'accord avec la romance

Il peut être difficile pour les parents d'accepter que leurs enfants grandissent, et c'est particulièrement vrai pour les familles aux yeux du public. Quant à ce que Crawford pense de Gerber avec Davidson, il y a eu des rapports mitigés.

Un initié a parlé à Radar Online et a déclaré que le père de Gerber, Rande et Crawford étaient prêts à ce que leur fille prenne ses propres décisions. L'initié a déclaré qu'ils «traitent Kaia comme un adulte. Ils l'ont toujours traitée plus comme un adulte que comme un enfant. … Ils l'ont toujours traitée comme une adulte. Elle est mature et c'est comme ça qu'ils la traitent. "

Cela contredit cependant un autre rapport. Selon la page six, une autre source a déclaré: «Je pense qu’ils espèrent simplement que tout cela pourrait se résorber. (Kaia) voyageant et travaillant constamment – à quel point (elle et Davidson) peuvent-elles devenir sérieuses? "

Crawford a été repéré à la recherche d'un endroit à Manhattan

Cindy Crawford et Kaia Gerber arrivent aux Fashion Awards 2018 | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Crawford réside généralement à Malibu avec Gerber, mais Gerber a été repéré plus souvent à New York. Cela est probablement dû au travail, mais sa relation avec Davidson pourrait également la ramener à la Big Apple. Et il semble que Crawford soit également attiré par NYC.

Selon le New York Post, Crawford et Rande envisagent un penthouse de 10 millions de dollars à Manhattan. Et avant cela, le couple a examiné un condo à étage complet de 13 millions de dollars à proximité. Le penthouse de Manhattan s'étendrait sur un étage complet et comprend trois chambres, trois salles de bains, une cuisine ouverte, un espace de divertissement de 50 pieds et une terrasse privée sur le toit.

Le Post nous rappelle que les parents de Gerber ont vendu leur complexe de Malibu en 2018 et n'en ont gardé que 2,75 acres, donc peut-être qu'un déménagement à New York est en préparation depuis un certain temps. Et nous parions que la proximité de Gerber attire également Crawford à New York. Quant à savoir si la relation de Gerber avec Davidson a quelque chose à voir avec cela, nous ne sommes pas encore sûrs, mais le timing semble suspect!

Découvrez la feuille de triche Showbiz sur Facebook!