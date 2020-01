Claire Danes a refusé le rôle principal dans cette superproduction des années 90

Claire Danes se souvient qu’on lui avait offert le rôle principal dans “Titanic” peu de temps après le succès de “Romeo + Juliet” (avec également Leonardo DiCaprio. “Je venais de faire cette épopée romantique avec Leo à Mexico, où ils allaient tourner Titanic, et je ne l’avais tout simplement pas en moi. Et je me souviens, Leo et moi partagions un manager à l’époque, et nous étions là au bureau. J’étais sur un balcon, ce qui est drôle [because of Romeo + Juliet]… et Leo avait cette voiture décapotable rouge de location, certains, comme une voiture hot rod-dy. Et il tournait un peu en rond dans le parking. Et je savais qu’il luttait avec la décision de faire ce film ou pas et il m’a simplement regardé et il a dit: “Je le fais. Je le fais. “Et je pouvais voir qu’il n’était pas sûr, mais il était comme, putain, je dois faire cette chose.” Et j’ai regardé vers le bas sur lui en train, comme, je comprends parfaitement pourquoi vous le font. Et je ne suis pas prête pour ça “, a-t-elle déclaré à Dax Shepard sur son podcast” Armchair Expert “.