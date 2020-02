Claire Danes aime regarder son mari travailler

2020-02-03 11:30:04

Claire Danes a trouvé “tellement chaud” de regarder le film de Hugh Dancy “Homeland” et avait l’habitude d’aller le voir en action même pendant ses propres jours de congé.

L’épouse de l’actrice de 40 ans a décroché un rôle de conseillère présidentielle dans la huitième et dernière saison de la série – dans laquelle elle incarne le personnage principal Carrie Matheson – et bien qu’ils n’aient partagé aucune scène ensemble, Claire avait l’habitude de aller sur son jour de congé parce qu’elle aime regarder son mari travailler.

Elle a dit à propos de son casting: “C’était une si belle façon de terminer le spectacle.

“Je n’avais pas une seule scène avec lui, mais pendant mes jours de congé, j’allais sur son plateau. Il est très bon.

“Je n’oublie pas exactement cela, mais nous ne parlons pas beaucoup de jouer, donc c’était un très bon rappel.

“[Watching your partner do something they are really good at] est tellement chaud.”

Claire a admis qu’elle aime aussi le fait que son mari – avec qui elle a des fils Cyrus, sept ans, et Rowan, 17 mois – est un “gros nerd”.

Elle a confié au magazine numérique de Net-A-Porter, Porter: “Hugh est aussi un gros nerd. Quand nous avons commencé pour la première fois à sortir ensemble pour de vrai (ish), j’ai organisé une fête de décoration pour Noël, et il a aidé à l’organiser.

“Ensuite, il a fait un ornement de poupées en papier de cow-boy, et je me suis dit,” et il fait de l’artisanat? ” C’était ça. ‘Vous m’avez pour le reste de nos vies .’…

“[At Halloween] Il a fait son propre chapeau en papier mâché – je suis très fier de mon mari. ”

Alors que Claire a passé plusieurs années loin de chez elle à travailler sur «Homeland», Hugh a eu de longues périodes de tournage de «Hannibal» à Toronto et elle a admis qu’il était «difficile» d’avoir une relation à longue distance et ce n’est pas quelque chose qu’elle veut répéter.

Elle a admis: “C’était difficile. Cette distance est corrosive, et je suis juste mauvaise. Et je ne veux pas particulièrement être bon. Nous avons appris en cours de route combien il est essentiel pour nous d’être physiquement ensemble aussi souvent que possible.”

